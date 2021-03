Rusza Huawei Ads. Oto najważniejsze funkcjonalności platformy

Huawei uruchomił Huawei Ads - platformę, która umożliwia reklamodawcom prowadzenie kampanii i docieranie do użytkowników urządzeń Huawei poprzez angażujące i atrakcyjne formaty reklamowe. Platforma targetuje użytkowników zarówno starszych modeli smartfonów i tabletów Huawei opartych o GMS oraz, jako jedyne narzędzie na rynku, zapewnia dotarcie do użytkowników najnowszych urządzeń marki działających w oparciu o ekosystem Huawei Mobile Services.

Huawei Ads to nowa usługa w ramach ekosystemu HMS, z której mogą już korzystać reklamodawcy, twórcy aplikacji czy właściciele sklepów online chcący dotrzeć do bazy użytkowników smartfonów i tabletów Huawei. Treści reklamowe mogą być wyświetlane w aplikacjach i usługach własnych Huawei, takich jak Huawei AppGallery, Huawei Assistant, Huawei Video, Petal Search czy Huawei Browser, ale również w aplikacjach firm partnerskich, zintegrowanych z Huawei Ads za pomocą Ads Kit. Obecnie na polskim rynku dostępnych jest już 15 000 aplikacji zintegrowanych z Ads Kit.

Platforma umożliwia profesjonalną i efektywną realizację kampanii reklamowych, w tym precyzyjne założenie celów oraz wybór grup docelowych. Użytkownicy Huawei Ads mają do dyspozycji szeroki wybór popularnych formatów reklamowych, m.in. banerów, interstitiali oraz rewarded wideo w ramach realizacji kampanii programatycznych.

- Platforma Huawei Ads otwiera nowe możliwości dotarcia do milionów użytkowników urządzeń Huawei w Polsce z bardzo precyzyjną i różnorodną komunikacją. Zapraszamy wszystkich reklamodawców, agencje digitalowe, startupy czy sklepy online do współpracy i skorzystania z możliwości, jakie oferuje nasze nowe narzędzie do pozyskiwania i angażowania użytkowników – powiedział Witold Walczak, dyrektor rozwoju ekosystemu w Huawei CBG Polska.