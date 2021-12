Rynek gier mobilnych w Polsce i na świecie. Oto prognozy na kolejne lata

gry mobilne, smartfon, młodzież, ludzie, fot. natureaddict, pixabay

Jak wynika z analiz agencji Spicy Mobile, pandemia przyspieszyła rozwój rynku gier mobilnych. Pod względem przychodów jest to obecnie największy i najszybciej rosnący segment gier. W 2023 roku jego wartość powinna przekroczyć 100 mld USD.

Najnowszy raport Newzoo dotyczący globalnego rynku gier mobilnych potwierdza jego szybki rozwój. W 2020 r. branża gier mobilnych wzrosła o 13% w porównaniu do roku poprzedniego i była warta 77 mld USD. W 2023 roku przychody powinny wynieść już 102 mld USD . Duży udział w tym wzroście mają nowi gracze, których izolacja i lockdown skłoniły do poszukiwania nowych form taniej rozrywki. Jak wynika z danych AppsFlyer, platformy monitorującej rynek aplikacji mobilnych, liczba instalacji w trakcie pandemii wzrosła o 45% rok do roku . Najwyższy wzrost odnotowano w przypadku gier najłatwiejszych z kategorii „Hyper Casual” (90%), „Casual” (54%) i „Midcore” (44%).

Można to zinterpretować jako napływ nowych użytkowników, którzy dotąd nie grali w gry mobilne i szukali dość niewymagającej rozrywki. Na tę potrzebę szybko odpowiedzieli twórcy gier – szczególnie w kategorii „Hyper Casual” zintensyfikowali oni działania promocyjne związane z pozyskaniem nowych użytkowników. Pobrania nieorganiczne, jak podkreśla ekspert Spicy Mobile, wzrosły w tym segmencie aż o 250% . Szacuje się, że do 2023 r. liczba osób grających w gry mobilne przekroczy 3 mld graczy . Do tego czasu aż 43% wszystkich aktywnych smartfonów będzie kompatybilnych z technologią 5G, co wpłynie na to, jak użytkownicy korzystają z urządzeń mobilnych i samych gier.

Polski rynek gier mobilnych

Polska nie odbiega od globalnych trendów. Wartość polskiego rynku gier (w tym gier mobilnych) wyniosła na koniec 2020 roku 2,49 mld złotych. Niemal połowę z tej liczby stanowią przychody z gier mobilnych, notując wzrost na poziomie 12% rok do roku. Drugim segmentem, pod względem przychodów, są gry PC (pudełkowe i przeglądarkowe łącznie) z wynikiem przeszło 770 mln zł. Z kolei przychody z gier konsolowych wyniosły ponad 620 mln zł .

Po jakie konkretnie tytuły sięgają gracze w Polsce? Jak wynika z pasywnego pomiaru aktywności na urządzeniach mobilnych – badania, które Spicy Mobile realizuje od 2016 r. – w maju 2021 r. ranking według zasięgu otwiera opracowana przez Supercell gra Brawl Stars (3,90%), która umożliwia toczenie dynamicznych bitew pomiędzy drużynami graczy lub w trybie „battle royale” – ten popularny rodzaj rozgrywki w grach na PC i konsolach coraz częściej pojawia się w grach mobilnych. Na drugim miejscu uplasowała się gra logiczna Match Masters (3,49%), która łączy w sobie wyzwania gry logicznej z doświadczeniem gry dla wielu graczy. Podium zamyka Coin Master (3,26%), jednoosobowa gra rekreacyjna stworzona przez izraelskie studio Moon Active.

- W trakcie lockdownu wzrósł odsetek graczy, których motywacją do zagrania jest możliwość kontaktu z innymi osobami. W trybie wieloosobowym woli grać jedna czwarta regularnych graczy w Stanach Zjednoczonych, w przypadku osób, które dopiero zaczęły swoją przygodę z grami mobilnymi, ten odsetek jest jeszcze wyższy - Dominika Stockiego, eksperta Spicy Mobile.

Kto gra w gry mobilne?

Z analiz Spicy Mobile wynika, że w strukturze graczy w Polsce przeważają kobiety. W tej grupie użytkowników do najpopularniejszych gier mobilnych należą, poza wspomnianą już grą Match Masters (5,12%), aż dwie produkcje Playrix: Gardenscapes (pierwsze miejsce z zasięgiem 5,32%) oraz Homescapes (trzecie miejsce z zasięgiem 3,27%). Obie gry łączą w sobie elementy symulacyjne i tradycyjną mechanikę match-three.

Nieco inaczej wygląda ranking według zasięgu według wieku graczy. W najmłodszej badanej grupie wiekowej najpopularniejszą grą mobilną w maju 2021 r. była Pokémon GO – gra w nią niemal co dziesiąty użytkownik w wieku 15-24 lata (9,11%). W pierwszej trójce pojawiły się też symulator gry w bilard 8 Ball Pool (8,95%) oraz gra Quiz House (7,79%), która pozwala sprawdzić swoją wiedzę w wielu wybranych dziedzinach i rywalizować z innymi graczami. Z kolei w najstarszej grupie wiekowej na pozycję lidera wysunęła się gra w pasjansa Solitaire (4%), wyprzedzając wspomniane wyżej gry Brawl Stars (3,84%) oraz Homescapes (3,84%).

Jak podkreśla ekspert Spicy Mobile, ranking gier mobilnych jest niezwykle dynamiczny. Wahania zasięgów dotykają nie tylko gier walczących o wyższą pozycję w rankingu, ale i tak zwanych topowych tytułów. To, co w szczególności powinno ucieszyć producentów, to napływ w wyniku pandemii nowej grupy graczy. Te osoby są bardziej skłonne do wydawania pieniędzy w porównaniu z dotychczasowymi graczami, którzy w efekcie pandemii grają na smartfonach więcej, ale wydają mniej . W Polsce pieniądze na gry mobilne wydaje 32% graczy .

- Interesujące wnioski dotyczące preferencji graczy w obszarze monetyzacji płyną z badania zrealizowanego przez Facebook. Wynika z niego, że zasadniczo gracze nie mają problemu z oglądaniem reklam w grach mobilnych. Na wszystkich badanych rynkach – tj. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Korei Południowej – „regularni” gracze wolą bezpłatne gry z reklamami. Z kolei osoby, które zaczęły swoją przygodę z grami mobilnymi w wyniku pandemii, łaskawiej oceniają inne modele monetyzacji, np. zakupy w aplikacji – komentuje ekspert Spicy Mobile.

