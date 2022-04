T‑Mobile z reklamami na Twitchu skierowanymi do graczy. Wykorzystano sztuczną inteligencję

gracz, monitor, gra, fot. iiyama

Nietuzinkowe usługi zasługują na nieoczywistą promocję. Po wprowadzeniu na rynek pierwszego w Polsce internetu w smartfonie bez limitu prędkości i danych T‑Mobile startuje z dwiema kampaniami reklamowymi oferty „Internet bez ograniczeń” na Twitchu. W pierwszej z nich operator wykorzysta autorski format reklamowy agencji VMLY&R, oparty na sztucznej inteligencji, i pozwalający uruchomić reklamę w momencie rozpoznania kluczowego wydarzenia w grze. W drugiej, dzięki współpracy z inSTREAMLY, informacje o ofercie T‑Mobile pojawiają się w trakcie streamów gier takich jak League of Legends czy Fortnite. W kampanii biorą udział topowi polscy streamerzy „League of Legends” na Twitchu: Karolina „Nieuczesana” Brodnicka, Damian „Nervarien” Ziaja oraz Krzysztof „ArQuel” Sauć.

Wielu młodych ludzi nie wyobraża już sobie świata bez gier komputerowych, jednak aby w pełni czerpać przyjemność z rozgrywki, potrzebny jest internet bez ograniczeń. Wszystko po to, by w środku najważniejszej rozgrywki nie złapały nas lagi. W pierwszej kampanii na platformie Twitch T‑Mobile promuje „Internet bez ograniczeń”, wchodząc w interakcje z graczami League of Legends, którzy relacjonują swoje potyczki za pośrednictwem Twitch.tv – najpopularniejszej na świecie platformy do livestreamingu gier.

Kampania T-Mobile wykorzystująca sztuczną inteligencję

Na potrzeby projektu agencja VMLY&R wykorzystała autorski format reklamowy, który – bazując na sztucznej inteligencji – analizuje rozgrywkę i uruchamia reklamę dokładnie w momencie, gdy wartość życia lub poziom many (mana points) postaci spada. Wdrożenie tego konceptu opiera się na wykorzystaniu technologii Streamcoi, dzięki której zintegrowane treści wyświetlają się u streamerów automatycznie. T‑Mobile jako pierwsza firma telekomunikacyjna postanowiła wykorzystać ten innowacyjny format reklamowy w swojej komunikacji.

Reklama dostosowana stylem do konkretnych gier

Na potrzeby drugiej kampanii na Twitch, przeprowadzonej przez inSTREAMLY, powstały trzy kreacje dopasowane stylem do gier takich jak League of Legends czy Fortnite. W kampanii został wykorzystany autorski mechanizm inSTREAMLY, umożliwiający zautomatyzowane zaciąganie nicków użytkowników z live chatu streamu, które następnie umieszczane są bezpośrednio na kreacji.

Najnowsza oferta T‑Mobile „Internet bez ograniczeń" skierowana jest do każdego gracza, który ceni sobie przyjemność grania czy oglądania live streamów np. z największych rozgrywek League of Legends.

Instant Reaction Ads

To nowatorska technologia stworzona przez VMLY&R i wykorzystująca sztuczną inteligencję (AI – Artificial Intelligence), która pozwala na stałe monitorowanie tego, co dzieje się w trakcie rozgrywki prowadzonej przez streamera. Zastosowany algorytm bazujący na AI umożliwia emisje komunikatu w momencie, gdy postaci w „League of Legends” spada poziom życia lub many.

W kampanii biorą udział topowi polscy streamerzy „League of Legends” na Twitchu: Karolina „Nieuczesana” Brodnicka, Damian „Nervarien” Ziaja oraz Krzysztof „ArQuel” Sauć.

Agencja VMLY&R odpowiada za przygotowanie koncepcji kreatywnej, wdrożenie technologii Instant Reaction Ads, produkcję oraz koordynacje współpracy z influencerami. Za planowanie mediów jest odpowiedzialny Mindshare.

