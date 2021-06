TikTok wzmacnia ofensywę sprzedażową. Czy e-commerce przechyli szalę na korzyść tej aplikacji?

TikTok | fot. Olivier Bergeron | Unsplash

Tylko w pierwszym roku swojej aktywności, Douyin, siostrzana aplikacja TikToka, działająca w Cinach, pozyskała 26 miliardów dolarów ze sprzedaży. TikTok wyraźnie chce powtórzyć ten sukces na innych rynkach. Testy e-commerce'owych funkcjonalności już ruszyły, podobnie jak - jak podaje Bloomberg - współpraca z markami sprzedażowymi. "Jak dotąd prototyp jest widoczny tylko dla wybranych uczestników i nie wiadomo, kiedy firma oficjalnie zadebiutuje w świecie e-commerce", możemy przeczytać. Biorąc jednak pod uwagę post-pandmemiczny boom na online'owe zakupy, raczej nie będziemy długo czekać.

Dla tych, którzy uważnie obserwują to, co dzieje się w świecie social mediów, plany TikToka nie powinny być wielkim zaskoczeniem. Mimo że na początku aplikacja była utożsamiana głównie z rozrywką dla dzieci, zarówno jej potencjał, jak i ambicje wykraczają daleko poza tę grupę docelową. I wydaje się też, że w odróżnieniu od konkurentów, TikTok od początku ma jasno sprecyzowany plan. Już w przeszłości silnie promował bowiem kampanie zakupowe w regionie, nawiązał współpracę z Shopify tak, by sprzedawcy korzystający z tego silnika, mogli uruchamiać je bezpośrednio z pulpitu administracyjnego, a także skracał ścieżkę zakupową umożliwiając otwieranie przeglądarki bezpośrednio w aplikacji.

Ogłoszony w połowie maja projekt idzie jednak o krok dalej, jednoznacznie wskazując, że e-commerce ma stać się stałym elementem ekosystemu platformy, co też nie powinno dziwić. Właściciel TikToka, firma ByteDance, która szykuje się do IPO, chce uzyskać 185 miliardów dolarów przychodów właśnie z zakupów cyfrowych do 2022 roku. Nowe funkcje mają być podobne do tych, które zawitały już na Instagrama i Facebooka. Mają to być zarówno reklamy, linki partnerskie, jak i pełne katalogi marek dostępne bezpośrednio w aplikacji, a zmiana może oznaczać szansę przede wszystkim dla marek modowych. TikTok otworzy im bowiem dostęp do 1 miliarda aktywnych użytkowników wywodzących się w głównej mierze z pokolenia Z.

Nie jest jasne, kiedy oferta zostanie w pełni uruchomiona, ale - biorąc pod uwagę, że trend social commerce nie stygnie - raczej prędzej niż później, tym bardziej że konkurencja nie śpi. Marketerzy oczekują, że manewr TikTok uczyni go pełnoprawnym konkurentem Instagrama i Facebooka, którzy już teraz wyczuli, gdzie leżą pieniądze i swoje e-commerce'owe narzędzia zdążyli uruchomić.

Tzw. social commerce w ostatnim czasie wyraźnie przyspieszył napędzany m.in. właśnie polityką społecznego dystansu i nic nie zapowiada, że w najbliższym czasie zwolni. Analitycy oczekują, że nawyki, które wykują się w czasach pandemii na zawsze zmienią sposób, w jaki robimy zakupy, a e-commerce w długiej perspektywie zyska na zmianach, które zachodzą na naszych oczach. Platformy społecznościowe nie zamierzają więc przegapić szansy na zdywersyfikowanie przychodów, tym bardziej, że model, który stosują teraz, czyli kupczenie naszymi danymi, jest coraz śmielej krytykowany. A skoro i tak do mistrzostwa opanowały sposoby na przyciąganie naszej uwagi, którą następnie sprzedają reklamodawcom, równie dobrze mogą robić to samo w imieniu sprzedawców. Nisza jest bowiem spora, bo - mimo że gros e-sprzedawców należy do sektora małych i średnich - rynek wydaje się kompletnie zdominowany przez garstkę gigantów-marketplace'ów, takich jakich jak Amazon, eBay czy Zalando lub przynajmniej ich lokalne odpowiedniki takie jak Allegro. A ich modus operandi również bywa przedmiotem szeroko zakrojonej krytyki, bo warunki, które dyktują są nie tylko bardzo arbitralne, ale też zmienne.

Platformy społecznościowe nie bez powodu stroją się więc w piórka obrońców maluczkich i tak jak Facebook, który publikuje nawet raporty poświęcone tej grupie, swoją ofertę kierują głównie do przedstawicieli sektora MŚP. Zresztą robi tak zdecydowana większość aplikacji społecznościowych, która już teraz opracowuje nowe sposoby, które pozwalają użytkownikom robić zakupy bezpośrednio z ich platform. Bo choć motorem napędowym ich inicjatyw są marki-tuzy, takie jak - w przypadku Snapchata choćby Kylie Cosmetics - to trudno sądzić, że kanały społecznościowe będą dla nich czymś więcej niż jednym z elementów omnichanellowego ekosystemu. Dla małych odwrotnie - mogą stać się centrum działań sprzedażowych. I ma to sens, bo oprócz "viralowego lewaru", a taki z pewnością może zapewnić TikTok i inni, społecznościówki, no cóż, pomagają angażować społeczność, co w przypadku małych przedsiębiorców jest absolutnie kluczowe.

A w przypadku konkretnie już TikToka, to i tak nie wszystko. Platforma, bądź co bądź kojarzona z rozrywką, silnie eksperymentuje również także z zakupami na żywo, co ma już wprost na celu umożliwienie firmom „autentycznego angażowania się” w życie społeczności. I jakkolwiek dla starszych millenialsów nawet brzmiałoby to kosmicznie, to chiński przykład pokazuje, że takie bynajmniej nie jest. Oczekuje się bowiem, że w Chinach sprzedaż na żywo wzrośnie ponad dwukrotnie do 171 miliardów dolarów tylko w tym roku, jak wynika z badania WARC Data. Oprócz linków partnerskich i transmisji na żywo, marki będą mogły tworzyć, mierzyć i optymalizować swoje reklamy w TikTok, zamiast emitować je za pośrednictwem przedstawiciela handlowego TikTok, co już teraz potwierdziła firma.