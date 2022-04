UNICEF Polska wspólnie z Jarosławem Kuźniarem stworzył serię podcastów

Trwa kampania #UNICEFdlaBiznesu, w ramach której UNICEF Polska pyta przedstawicieli biznesu o to, czego oczekują od organizacji społecznych, z którymi współpracują w ramach działań CSR. W tym celu odbyły się warsztaty z udziałem kilkunastu firm, a wspólnie z Voice House i Jarosławem Kuźniarem powstała seria podcastów, w których zaproszeni goście opowiadają jak biznes może pomagać odpowiedzialnie i z głową oraz jakie wartości NGO może zaoferować biznesowi.

Seria podcastów „Unicef dla biznesu” jest elementem większej kampanii, realizowanej przez UNICEF Polska od lutego br. W jej ramach odbyły się już warsztaty poświęcone tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu, w których udział wzięło kilkanaście firm – polskich i globalnych przedsiębiorstw, a także mniejszych, ale również zaangażowanych społecznie. Obecnie trwają prace nad publikacją, która będzie uniwersalnym przewodnikiem – zarówno dla sektora NGO, jak i biznesu.

- Podcasty, które zrealizowaliśmy wspólnie z Jarkiem Kuźniarem to rozmowy o tym, jak należy pomagać, by ta pomoc docierała do faktycznie potrzebujących. Ostatnie tygodnie pokazały, że jako naród potrafimy i mamy ogromną potrzebę pomagania. Ważne, żeby ta pomoc była skierowana tam, gdzie jest faktycznie potrzebna. Organizacje takie, jak nasza, mogą w tym realnie pomóc, bo mają wiedzę i doświadczenie, jednak potrzebują skali, którą może zapewnić wsparcie biznesu – powiedziała Renata Bem, Zastępca Dyrektora Generalnego UNICEF Polska.