Polski Komitet Narodowy UNICEF ma nową Dyrektor Generalną. Organizacją pokieruje Renata Bem, dotychczasowa Zastępczyni Dyrektora Generalnego. W obliczu trudnej sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie, trwającej wojny w Ukrainie oraz tragedii dotykających dzieci w wielu regionach świata, przed nową szefową UNICEF Polska stoją liczne wyzwania.

Renata Bem jest związana z UNICEF Polska od ponad 12 lat w różnych rolach. Była m.in. koordynatorem ds. ładu organizacyjnego oraz doradcą dyrektora generalnego. Od ponad czterech lat, pełniąc funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego, nadzorowała i wspierała działania zespołów fundraisingu indywidualnego, biznesowego oraz marketingu i komunikacji. Zainicjowała zmiany w strukturze i działaniu organizacji w Polsce, w tym w zakresie współpracy z biznesem.

Wcześniej przez wiele lat jako niezależny tłumacz ze specjalizacją prawniczą, podatkową i biznesową, współpracowała z największymi kancelariami doradztwa prawnego i podatkowego, firmami i przedsiębiorstwami z różnych sektorów.

- Objęcie tej funkcji to ogromne wyróżnienie, ale jednocześnie wielkie zobowiązanie wobec organizacji, pracowników, a przede wszystkim dzieci, którym pomaga UNICEF. Znam potrzeby organizacji i wiem, jakie wyzwania stoją przed nami każdego dnia. Wierzę, że moje doświadczenie w połączeniu z kreatywnością i zaangażowaniem zespołu przełożą się na dynamiczny rozwój naszej organizacji w Polsce. Jednym z kluczowych elementów mojej strategii jest rozszerzenie działań na rzecz poprawy jakości życia dzieci w naszym kraju - Renata Bem, nowa Dyrektor Generalna UNICEF Polska.

- Rekrutacja na stanowisko Dyrektora Generalnego UNICEF Polska przebiegała w trzech etapach i trwała ponad cztery miesiące. Konkurencja była ogromna. Kandydaci, którzy dotarli do drugiego etapu rekrutacji, stanęli przed wyzwaniem, by przedstawić Radzie Stowarzyszenia swoją wizję rozwoju naszej organizacji. Za najbardziej przekonującą i spójną uznaliśmy koncepcję Renaty Bem, która otrzymała również rekomendację od władz organizacji w Genewie, gdzie odbył się końcowy etap rekrutacji. To ostatecznie utwierdziło nas w przekonaniu, że dokonaliśmy słusznego wyboru - Katarzyna Gurbiel-Chołdzyńska, Przewodnicząca Rady UNICEF Polska