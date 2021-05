Wspieram GOPR. Rusza druga edycja kampanii

góry, pomoc, helikopter, GOPR, fot. schaferle, pixabay

Salewa rusza z drugą odsłoną akcji "Wspieram GOPR". Limitowana edycja wyjątkowych butelek z logo pogotowia będzie dostępna w sprzedaży od 1 czerwca. W ramach pierwszej edycji kampanii, na rzecz GOPR przekazano ponad 65 tys. złotych.

Dokładnie rok temu polski oddział Grupy Oberalp zapoczątkował wyjątkową ogólnokrajową akcję na rzecz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ogromny sukces „Wspieram GOPR” sprawił, że w 2021 roku firma postanowiła kontynuować działania: od 1 czerwca w wybranych punktach w całej Polsce dostępne będą butelki SALEWA z limitowanej edycji sygnowanej logo GOPR. Kupując jedną z nich wspierasz ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i wyrażasz uznanie dla ich trudnej pracy.

Ponad 65 tys. złotych dla GOPR

Pierwsza edycja akcji „Wspieram GOPR” okazała się strzałem w dziesiątkę. Techniczne opaski z logo GOPR sprzedały się błyskawicznie, dzięki czemu firma Oberalp Polska – krajowy oddział właściciela marki Salewa – mogła przekazać Pogotowiu aż 65 325 złotych. Akcja, w którą zaangażowali się zawodnicy i przyjaciele marki w Polsce odbiła się pozytywnym echem wśród pasjonatów gór. Obecnie mamy do czynienia z jej kontynuacją.

- Każdy, kto regularnie uprawia aktywność fizyczną wie, że korzystanie z jednorazowych plastikowych butelek oznacza na dłuższą metę ogromne ilości plastikowych odpadów. Prawdziwi miłośnicy gór rozumieją zagrożenia, z jakimi obecnie mierzy się natura i coraz częściej sięgają po zrównoważone, proekologiczne rozwiązania. Dlatego w tym roku w ramach akcji „Wspieram GOPR” marka Salewa sięga po Aurino, wykonaną ze stali nierdzewnej butelkę o pojemności 0,75 L, doskonałą na wycieczki w góry i wyjścia na trening. Tego lata Aurino dostępna będzie w limitowanej odsłonie z hasłem #wspieramgopr. Kupując ją dokładasz cegiełkę finansowego wsparcia, jakie zostanie przekazane Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu - mówi Łukasz Śleziński, Manager ds. Sprzedaży marki Salewa w Polsce.

Butelka z przesłaniem

Sygnowane logo GOPR butelki będą dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych. Marka stawia również na promocję akcji w mediach społecznościowych, w czym pomoże jej krajowy zespół zawodników i ambasadorów, na czele z himalaistką Kingą Baranowską, biegaczką narciarską Justyną Kowalczyk i paralotniarzem, zawodnikiem Red Bull X-Alps Michałem Gierlachem.

Salewa od początku swojego istnienia wie, jak ważna jest współpraca z górskimi profesjonalistami – nie tylko sportowcami czy zawodowymi przewodnikami, ale też organizacjami ratunkowymi. Działający już od blisko 15 lat polski oddział Grupy Oberalp konsekwentnie wdraża międzynarodową strategię marki: od 2011 roku SALEWA pozostaje sponsorem TOPR, a od 2017 partnerem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zrzeszającego 123 ratowników zawodowych i 824 ochotników w ramach siedmiu grup regionalnych. Jest to największa tego typu organizacja w kraju zabezpieczająca pasma gór polskich od Karkonoszy poprzez Jurę Krakowsko-Częstochowską po Bieszczady o łącznej powierzchni 20 410 km2, w tym 7200 km szlaków turystycznych. W 2020 roku ratownicy GOPR przeprowadzili 1880 wypraw, akcji i interwencji ratowniczych, w których pomocy udzielono w sumie 1940 osobom. Z myślą o tych, dzięki którym w górach możemy czuć się bezpieczniej – Salewa zaprasza wszystkich entuzjastów aktywności górskich do przyłączenia się do akcji! #wspieramgopr.