Zakupy i towarzyszące im emocje. Jakie czynniki mają wpływ na wybierane produkty i usługi?

zakupy, wyprzedaż, sklep, fot. webandi, pixabay

Zakupy są nieodłączną częścią naszej codzienności. Każdego dnia obcujemy z ogromną liczbą mniej lub bardziej znanych marek, jak i firm usługowych. Niektóre z nich wybieramy częściej i chętniej, niemal automatycznie. Dlaczego tak się dzieje, że pewne brandy uważamy za najlepsze dla nas i co o tym decyduje?

Okazuje się, że na nasze decyzje zakupowe największy wpływ mają emocje oraz więź z marką. Najnowsze badania przeprowadzone przez Deloitte pt. "From disparate signals to transformative action" wykazują, że to właśnie emocjonalne przywiązanie do marki jest czynnikiem decydującym podczas zakupów aż u 80% konsumentów, a 62% badanych deklaruje, że jest „w relacji” z danym brandem.

- Relacja między marką a konsumentem jest szczególnie ważnym czynnikiem strategii sprzedaży, ponieważ ma bezpośredni związek z satysfakcją klienta. Przed nami jako producentami nieustannie stoi wyzwanie tworzenia coraz lepszych ofert, które będą spełniały oczekiwania konsumentów – stwierdza Stephane Tikhomiroff, Dyrektor Generalny Perfetti Van Melle Polska.

Cena nie zawsze kluczowym aspektem

Konsumenci często robią zakupy dla poprawy nastroju. To również sprawia, że nabycie konkretnego towaru bądź usługi wcale nie musi być podyktowane najkorzystniejszą ceną czy innym benefitem. To właśnie wspominane emocje sprawiają, że nie wszystkie decyzje zakupowe są racjonalne, a często bywają podejmowane pod wypływem impulsu.

Przywiązanie do marki

Co może zrobić marka, aby stać się lubianą i rozpoznawalną? W czym tkwi siła największych brandów oraz ich komunikatów? Oprócz emocji, ważne jest budowanie pozytywnych skojarzeń. Warto pamiętać również o dopasowaniu strategii komunikacji do grupy docelowej. Inaczej powinna wyglądać kampania reklamowa skierowana do nastolatków, a inaczej adresowana do osób w wieku 40+. Ponadto bardzo dużą rolę w postrzeganiu marki przez konsumentów ma jej cała identyfikacja wizualna. Logo, kolorystyka, symbole oraz ogólna estetyka produktów – to również tworzy wizerunek firmy w oczach nabywców i ma przełożenie na budowanie więzi pomiędzy konsumentem a marką.

Lojalność i zaufanie

Dzisiejszy rynek obfituje w różnorodne brandy, a ciągle powstają nowe. Firmy cieszące się największą rozpoznawalnością oraz wyborem konsumentów nie spoczywają jednak na laurach, za to ciągle rozwijają swoją ofertę i pracują nad wizerunkiem, tak aby zachować pozycję lidera.

- Jeśli marka chce nie tylko utrzymać się na rynku, ale i cieszyć ciągłym zaufaniem, potrzeba nieustannej pracy oraz uważności na potrzeby konsumentów. Oznacza to bycie na bieżąco z wszechobecnymi zmianami i nowymi trendami, tak aby utrzymać najwyższe standardy oraz odpowiadać preferencjom jak największej liczby klientów – komentuje Stephane Tikhomiroff, Dyrektor Generalny Perfetti Van Melle Polska.

Konsument, który nawiązał z marką więź jest wówczas nie tylko cyklicznym generatorem zysku, ale i zaangażowanym odbiorcą – dlatego też firmy tak bardzo zabiegają o stałych klientów. Budowanie długofalowych, partnerskich relacji z konsumentem to przede wszystkim odpowiedzialne i efektywne odpowiadanie na jego potrzeby. Coraz więcej firm kładzie nacisk na personalizację i uwzględnianie indywidualnych preferencji konsumentów, tak aby dostarczać im jak najbardziej dopasowane benefity.

Na wybór konkretnej marki składa się wiele czynników, ale przede wszystkim są to pozytywne emocje i skojarzenia. Do ich zbudowania potrzebny jest dialog z konsumentem, budząca zaufanie odpowiedź na jego potrzeby, a także zbudowanie opinii unikatowej marki, pozytywnie wyróżniającej się na tle konkurencji.