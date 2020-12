Zaufanie internautów do marek w dobie pandemii koronawirusa. Jak się zmieniło?

analiza, biurko, wykres, komputer, Fot. rawpixel, pixabay

Z najnowszego badania IAB Polska dotyczącego zaufania w dobie pandemii COVID-19 wynika, że zmniejszyło się zaufanie i poczucie bezpieczeństwa respondentów - zarówno w odniesieniu do grup społecznych, jak również instytucji, organów czy mediów. Jednocześnie prawie połowa internautów deklaruje, że zintensyfikowali zakupy w sieci, a co czwarty intensywniej korzysta z usług online. Na tle tych informacji szczególnie ważną informacją dla właścicieli marek będzie z pewnością fakt, iż wybuch epidemii niewiele zmienił w postrzeganiu marek – 80% badanych internautów zadeklarowało, że w obliczu COVID-19 ich zaufanie do producentów i dostawców usług pozostało bez zmian.

IAB Polska sprawdziło między innymi jakim poziomem zaufania cieszą się źródła informacji – badani największe zaufanie wyrazili w stosunku do radia (72%), a w następnej kolejności do prasy drukowanej (63%) i polskich serwisów internetowych (60%). Najmniejszym zaufaniem cieszy się reklama (21%).

Wzrost zaufania czy jego kryzys?

W odniesieniu do marek branżowych największym zaufaniem cieszy się branża wydawców książek i płyt oraz branża meblarska-deco, najmniejszym – instytucje finansowe, telekomunikacyjne oraz producenci żywności.

Kryzys zaufania dotknął między innymi postrzegania grup społecznych i zawodowych. Jedynie w stosunku do rodziny i naukowców – zwyczajowo cieszących się największym zaufaniem – więcej badanych wyraziło wzrost zaufania niż spadek. Rodzinie ufa obecnie aż 93% respondentów, a naukowcom i lekarzom aż 87%. W stosunku do polityków, którzy ze wszystkich badanych grup mają najgorszy wizerunek, mocno ograniczone dotychczas zaufanie jeszcze bardziej spadło – najbardziej w porównaniu do pozostałych badanych grup. Ufa im tylko 19% badanych.

Jeśli chodzi o instytucje oraz organy – respondenci największym zaufaniem obdarzają uczelnie wyższe oraz placówki oświatowe (odpowiednio 83% i 78%). Najmniejszym zaufaniem cieszy się rząd (33%).

- Zaufanie internautów w obliczu pandemii uległo w wielu obszarach zmianie. Taki wynik nie jest na pewno zaskoczeniem, ponieważ każda kryzysowa sytuacja wywołuje u nas poczucie zaskoczenia, niepewności i strachu. Równocześnie jednak poszukujemy stabilnego oparcia, miejsca, do którego nadal możemy mieć zaufanie. W okresie trwającej pandemii jednym z takich najbardziej stabilnych obszarów okazały się nasze ulubione marki, brandy, które znamy, lubimy, szanujemy i co najważniejsze - ufamy. Dla marketerów, właścicieli tych marek, oznacza to ogromną szansę, aby nie tylko udowodnić swoim klientom, że słusznie mają do nich zaufanie, ale przede wszystkim, aby pogłębić tę relację i uczynić ją jeszcze bardziej osobistą i trwałą. Jak wynika z naszego badania jest to moment, w którym nie tylko nie należy obcinać budżetów na reklamę, ale powinno się te działania zintensyfikować i jeszcze bardziej personifikować – komentuje Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska.

