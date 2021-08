Branża kurierska na krzywej wznoszącej. Liczba tego typu firm wzrosła o 170 procent

laptop, kobieta, komputer, fot. deeezy, pixabay

Wraz z rosnącą popularnością zakupów internetowych rozwija się branża kurierska. W ciągu ostatniej dekady liczba zarejestrowanych w Polsce firm kurierskich zwiększyła się aż o 170 proc. Już 80 proc. Polaków z dostępem do Internetu robi tą drogą zakupy, z czego 11 proc. zaczęło to robić już w trakcie pandemii. Tylko dla 20 proc. badanych przez polską firmę ExpertSender ważna jest możliwość odebrania zamówienia w sklepie stacjonarnym.

Szybka i przewidywalna dostawa

Przez Internet kupuje już 80 proc. Polaków z dostępem do Internetu. Według raportu „Zakupy online w Polsce 2020” opracowanego przez ExpertSender, 17 proc. respondentów kupuje online kilka razy w tygodniu, a 4 proc. robi to nawet codziennie. Najwięcej osób - 41 proc. - deklaruje, że zakupy przez Internet robi kilka razy w miesiącu. Jako czynnik zachęcający do finalizacji zakupów internetowych najwięcej osób - niemal 20 proc. - wskazało szybką i przewidywalną dostawę. Z kolei jej brak zniechęca 13,5 proc. respondentów.

Wzrost liczby firm kurierskich

Wraz z rosnącą popularnością zakupów online i rozwojem sklepów internetowych, rośnie również branża kurierska. Jak wynika z danych wywiadowni gospodarczej Dun&Brandstreet, w ciągu ostatniej dekady liczba zarejestrowanych w rejestrze KRS firm kurierskich zwiększyła się o 170 proc. - z nieco ponad 2,5 tys. w 2010 r. do 6,9 tys. na koniec maja 2021 r. Tylko od 2017 r. nastąpił wzrost o blisko 2,5 tys. Dodatkowo ta branża okazała się bardzo odporna na negatywny wpływ pandemii COVID-19. W 2020 r., bardzo złym okresie dla polskich przedsiębiorców, Polacy zawiesili działalność 341 firm kurierskich, czyli zaledwie ok. 5 proc. całkowitej ich liczby - mniej więcej tyle samo, co w 2019 r. W tym roku do końca maja zawieszono działalność 174 firm z tej branży.

Odbiór stacjonarny

Trudno się dziwić dobrej kondycji branży kurierskiej - według raportu firmy audytorsko-doradczej KPMG, 71 proc. Polaków deklaruje, że w związku z pandemią zdecydowało się zastąpić zakupy inne niż spożywcze w sklepach tradycyjnych zakupami internetowymi. Aż 19 proc. twierdzi, że wszystkich zakupów innych niż spożywcze dokonuje już tylko przez Internet. Z kolei według raportu ExpertSender 11 proc. kupujących online zaczęło to robić już w trakcie pandemii. I chociaż dla 20 proc. respondentów nadal ważna jest możliwość odebrania zamówienia w sklepie stacjonarnym, to już dla 15 proc. istnienie stacjonarnego punktu e-sklepu nie ma żadnego znaczenia, a 64 proc. wprawdzie chciałoby mieć możliwość odwiedzenia sklepu „na żywo”, ale tylko po to, żeby obejrzeć towar przed zamówieniem go ze sklepu internetowego.

Sklepy stacjonarne ewoluują w kierunku showroomów, w których klienci oglądają, testują i przymierzają prezentowane towary, by potem zamówić je przez Internet z dostawą do domu. Dostępne opcje szybkiej i wygodnej dostawy to jedna z najważniejszych rzeczy, na które zwracają uwagę kupujący w sklepach internetowych. W przyszłości być może firmy będą dostarczać towary konsumentom, zanim jeszcze ci zdążą je zamówić. To tzw. zero-click commerce, który już teraz jest możliwy. Dzięki analizie zachowań i historii zakupów klienta można przewidzieć, jakimi produktami będzie zainteresowany w przyszłości i uprzedzić jego potrzeby - mówi Krzysztof Jarecki, CEO ExpertSender.