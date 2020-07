Andrzej Sowiński rezygnuje ze stanowiska dyrektora generalnego Lenovo Polska

Andrzej Sowiński, były dyrektor generalny Lenovo Polska

Po ponad 9 latach kierowania polskim oddziałem firmy Lenovo, dotychczasowy dyrektor generalny Andrzej Sowiński zdecydował odejść z firmy. O decyzji poinformował oficjalnie pracowników Lenovo Polska w piątek 26 czerwca.

Tymczasowo jego stanowisko obejmie Ivan Bozev, dyrektor generalny regionu CSEE (Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej) w Lenovo. Nadzoruje on ciągły rozwój grupy PC Lenovo w Polsce, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Grecji, Rumunii, Serbii, Słowenii, na Słowacji i Węgrzech oraz sześciu innych krajach Europy Wschodniej. Przełożonym Ivana Bozeva jest Francois Bornibus - prezes Lenovo EMEA.

W czasie swojej wieloletniej pracy, Andrzej Sowiński, przyczynił się do wypromowania marki Lenovo na polskim rynku zwiększając jej udziały w tymże rynku ponad dziesięciokrotnie, tym samym budując i umacniając pozycję firmy jako lidera rozwiązań IT, przede wszystkim w obszarze komputerów osobistych (PCSD). Sowiński współpracował z wieloma klientami, przekonując ich do innowacyjnych rozwiązań Lenovo, aktywnie wspierał działania z kanałem dystrybucji i nieustannie dbał o rozwój kanału partnerskiego, zwiększając liczbę aktywnych partnerów handlowych współpracujących z Lenovo, a także rozwijając i umacniając relacje z nimi. Przeprocesował utworzenie w Polsce dwóch nowych działów produktowych w Lenovo – Motorola oraz Data Center Group.

