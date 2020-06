Google Pay w Idea Banku. Telefonem nie zapłacą jednak wszyscy użytkownicy

smartfon, płatność mobilna, fot. fotoblend, pixabay

Idea Bank udostępnił klientom płatności zbliżeniowe Google Pay. Z usługi korzystać mogą posiadacze kart debetowych banku wydanych dla osób fizycznych, którzy używają telefonów z systemem Android w wersji Lollipop (5.0) lub nowszej z opcją NFC (Near Field Communication). Dzięki Google Pay klienci mogą wygodnie i bezpiecznie płacić za zakupy w sieci oraz w sklepach stacjonarnych, a także wypłacać pieniądze w bankomatach zbliżeniowych.

Do korzystania z usługi konieczne jest zainstalowanie w telefonie aplikacji Google Pay, którą można bezpłatnie pobrać ze sklepu Google Play. Aby realizować płatności zbliżeniowe należy dodać do niej kartę debetową Idea Banku.

Jak to działa?

W celu dokonania transakcji wystarczy odblokować telefon i zbliżyć go do czytnika zbliżeniowego bankomatu lub terminalu płatniczego. Realizowane w ten sposób płatności do wysokości 100 zł nie wymagają podania kodu PIN. Do działania usługi niepotrzebne jest połączenie internetowe wystarczy włączona usługa NFC.

Podczas płatności realizowanych przez Google Pay bank nie udostępnia prawdziwego numeru karty bankowej tylko wirtualny token, którego nie można wykorzystać poza aplikacją. Tym samym dane klienta, jak i płatność są bezpieczne.

Zestawienie ostatnich transakcji dokonanych kartą w Google Pay jest widoczne w aplikacji, a pełna historia operacji jest dostępna w bankowości internetowej Idea Cloud, w aplikacji mobilnej oraz na wyciągu z rachunku bankowego.

- Telefon to dzisiaj centrum finansów osobistych. Ponieważ prawie zawsze mamy go przy sobie, coraz częściej zastępuje nam także portfel. Udostępnienie płatności Google Pay to kolejny krok w kierunku pełnej digitalizacji naszych usług. Nasz bank stawia na płatności zbliżeniowe nie tylko ze względu na ich wygodę, ale też bezpieczeństwo dla zdrowia, co jest istotne szczególnie teraz, podczas pandemii koronawirusa – mówi Grzegorz Pędzisz, CIO, dyrektor Rozwoju Systemów Informatycznych w Idea Banku.