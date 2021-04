Empik zapowiada rozwój formatów online. W 2020 roku zrealizował ponad 200 wydarzeń

wywiad, aparat, kamera, fot. pexels, pixabay

Minął rok, odkąd życie kulturalne niemal całkowicie przeniosło się do sfery online. W ciągu 12 miesięcy Empik zorganizował ponad 200 wirtualnych spotkań z najpopularniejszymi twórcami, które łącznie zgromadziły niemal 7 mln widzów. Marka stawia na dalszy rozwój formatów online. W planach na 2021 rok jest 250 tego typu wydarzeń, w tym przynajmniej 100 kolejnych Premier online. Ten właśnie cykl zyska odświeżoną formułę, jeszcze bardziej autorski charakter oraz nowe studio. Empik zapowiada także kolejne dwie edycje Wirtualnych Targów Książki.

Ponad dwustu twórców i niemal siedem milionów widzów

Pierwsza interaktywna transmisja wirtualnego wydarzenia zorganizowanego przez Empik odbyła się w marcu 2020 roku w ramach cyklu Premiera online. Okazji do rozmów z ulubionymi pisarzami dostarczyły również Wirtualne Targi Książki – święto wszystkich czytelników, stanowiące kumulację wyczekiwanych premier i towarzyszących im spotkań z najpopularniejszymi twórcami.

W ciągu minionych dwunastu miesięcy zorganizowano łącznie ponad 200 wydarzeń, które można było śledzić na żywo na stronie Empiku na Facebooku lub wrócić do nich w dowolnym momencie. Wszystkie spotkania zgromadziły łącznie 7 milionów widzów, którzy pozostawili blisko 800 tysięcy reakcji i komentarzy pod postami z transmisjami. Posty te osiągnęły zasięg przekraczający 27 milionów użytkowników. Największą popularnością cieszyły się spotkania z Rafałem Paczesiem, Wojciechem Mannem i Katarzyną Nosowską – wzięło w nich udział odpowiednio 124 tysięcy, 98 tysięcy i 97 tysięcy osób.

Zmiana tradycyjnego formatu na wersję online

Tradycyjny format rozmów zaadaptowano do nowych warunków, aby zachować wszystkie najważniejsze z perspektywy uczestnika elementy. Wirtualna publiczność ma szansę zadawać gościom pytania, w niektórych przypadkach możliwe jest także zdobycie książki z autografem. Co więcej, formuła cyklu pozwala na kontakt miłośników książek z zagranicznymi twórcami. W wirtualnym studiu Empiku gościli bestsellerowi pisarze i muzycy, którzy mają w Polsce rzeszę fanów, np. B.A. Paris, Jo Nesbø, LP, Jessie Ware, Harlan Coben, Nicholas Sparks, Joe Hill czy tegoroczna laureatka Bestsellerów Empiku Abby Jimenez.

– Empik od lat łączy twórców z publicznością. Przeniesienie spotkań autorskich do sfery online początkowo stanowiło wyzwanie, jednak zmiany stworzyły również nowe szanse. Spotkania autorskie na żywo z pisarzami oraz muzykami stały się dostępne dla każdego, niezależnie od miejsca zamieszkania. Dla nas kluczowa była też ich jakość, dlatego postawiliśmy na format realizowany w studio, a nie łączenie się prowadzących i gości ze swoich domów przez komunikatory. Widzowie mogą powrócić do zakończonych transmisji w dowolnym momencie, czy to w formule wideo czy jako podcast audio dostępny w naszej aplikacji Empik Go. Wiemy już, że wydarzenia w formule online spotykają się z ogromnym zainteresowaniem, w ciągu ostatniego roku Empik stał się w tym zakresie liderem. Planujemy kontynuować dynamiczny rozwój tego obszaru - Marcin Maćkiewicz, Menedżer Działu Eventów Empik

Nowy rok pełen inspirujących rozmów

Po roku od zainicjowania cyklu Premiera online przyszedł czas na nowe otwarcie. Formuła wydarzeń ulega modyfikacji, aby zapewnić widzom jeszcze lepszą jakość wirtualnych spotkań i więcej interesujących treści. Dotychczasowe sekcje – rozmowa z prowadzącym oraz Q&A – będą uzupełnione o dodatkowe bloki „ważne i najważniejsze” oraz „więcej”, które pozwolą publiczności lepiej poznać twórcę. Cykl zyska również bardziej autorski charakter dzięki czterem stałym gospodyniom wydarzeń – znanym i opiniotwórczym dziennikarkom, które w ciągu minionego roku zyskały olbrzymią sympatię uczestników wirtualnych spotkań. Katarzyna Borowiecka, Justyna Dżbik-Kluge, Agnieszka Szydłowska oraz Weronika Wawrzkowicz, dzięki trafnym pytaniom i eksperckiej wiedzy pomogą widzom transmisji odkrywać najciekawsze premiery oraz zrozumieć intencje i inspiracje autorów. Ponadto studio, w którym zagoszczą twórcy przejdzie wiosenną metamorfozę.

– To, co bez wątpienia trzyma nas przy zdrowych zmysłach w tych dziwnych, pandemicznych czasach, to kultura! Cieszę się, że Premiery online Empiku są tak chętnie oglądane. Przed nami nowe wyzwanie – odświeżone studio, nowy format, jeszcze więcej kultury! Jestem przekonana, że dotychczasowi widzowie premier będą zadowoleni, a na naszej wirtualnej widowni uda się zgromadzić kolejnych wielbicieli książek, muzyki czy filmów – komentuje Justyna Dżbik-Kluge.

Rozwój Premier online wspiera teraz także mBank z pakietem Intensive, który został oficjalnym partnerem cyklu. Dzięki tej współpracy widzowie zyskają jeszcze więcej rozmów o kulturze i spotkań z nietuzinkowymi twórcami. Ponadto, w ramach nowego formatu goście będą mieć też okazję by powiedzieć więcej o źródłach swoich inspiracji oraz dać się jeszcze lepiej poznać – jako twórcy i pełni pasji ludzie.

– Wierzymy, że dzięki współpracy z mBankiem spotkania z cyklu Premiera online zyskają jeszcze większy rozmach oraz nowych widzów. Synergia działań dwóch tak nowoczesnych i dynamicznych marek pozwoli zainspirować kolejnych odbiorców do śledzenia nowości kulturalnych, rozwoju zainteresowań i sięgania po nowe doświadczenia. Cieszymy się, że wspólnie zrealizujemy co najmniej sto kolejnych spotkań, dając jeszcze większej liczbie użytkowników możliwość interakcji z twórcami oraz dostęp do wartościowych treści - Marcin Maćkiewicz, Menedżer Działu Eventów Empik.

Wirtualne Targi Książki

W tym roku Empik planuje także dwukrotnie zorganizować Wirtualne Targi Książki. Edycja wiosenna, pełna wyczekiwanych premier, rozpocznie się już 19 maja i potrwa aż do 1 czerwca. W ramach dwóch poprzednich edycji wydarzenia odbyło się 88 spotkań autorskich online, w których wzięły udział niemal 2 miliony uczestników. W tym roku, w ramach dwóch edycji targów Empik planuje zorganizować ponad 100 wydarzeń w ramach tematycznych sekcji Apostrof, Przecinek i Kropka oraz #sięczyta. Ważnym elementem targów będzie też program branżowych wydarzeń skierowanych do wydawców, autorów i innych uczestników rynku książki.