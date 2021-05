OPPO znakuje smartfony. Marka przystąpiła do nowego branżowego systemu

Marcin Prokop, fot. OPPO

OPPO jest jedną z pierwszych firm, które przystąpiły do nowego, branżowego systemu oznakowania ekologicznego - Eco Rating. Program zostanie wprowadzony w całej Europie od czerwca 2021 roku, aby pomóc konsumentom w identyfikowaniu i porównywaniu najbardziej ekologicznych smartfonów. W efekcie projekt przełoży się na wzrost świadomości w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Inicjatywa Eco Rating została stworzona przez pięciu wiodących europejskich operatorów telefonii komórkowej - Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, Telia Company i Vodafone. Jej celem jest dostarczenie rzetelnych i dokładnych informacji na temat wpływu produkcji, użytkowania, transportu i utylizacji smartfonów oraz telefonów komórkowych (feature phones) na środowisko.

19 kryteriów oceny w ramach Eco Rating

Zgodnie ze swoją misją „Technology for Mankind, Kindness for the World”, OPPO, jako jedna z pierwszych firm, wsparło inicjatywę. Firma udostępniła wszelkie potrzebne informacje, aby pomóc zastosować sprawiedliwą, obiektywną i spójną metodologię oceny, na którą składa się 19 różnych kryteriów. Po dokonaniu szczegółowej oceny urządzenie otrzymuje wskaźnik Eco Rating, który obrazuje efektywność środowiskową produktu w całym jego cyklu życia. Może on wynieść maksymalnie 100 punktów. Eco Rating kładzie nacisk na pięć aspektów: trwałość, możliwość naprawy, możliwość recyklingu, efektywność klimatyczną oraz efektywność wykorzystania zasobów.

Oprócz współpracy z partnerami z branży, OPPO podejmuje też indywidualne inicjatywy w kierunku ochrony środowiska. Firma stosuje obecnie bardziej zrównoważone procesy produkcyjne, począwszy od projektowania, pakowania, modernizacji, a skończywszy na przetwarzaniu materiałów i nie tylko. W 2020 roku OPPO poddało recyklingowi 13 razy więcej produktów pod względem wagi niż rok wcześniej. Dodatkowo firma zaczęła stosować większą ilość materiałów odnawialnych – dla przykładu opakowania OPPO są wykonane w 45% z odnawialnych włókien. Jednocześnie w ubiegłym roku firma zmniejszyła o 42,7% liczbę odpadów ogólnych i o 20% pośrednią emisję gazów cieplarnianych.

Działania OPPO przyczyniają się do tworzenia zdrowszego środowiska, co jest doceniane przez konsumentów i partnerów. Firma osiągnęła już znaczący wzrost rynkowy i umocniła swoją pozycję w wielu krajach, od czasu wejścia na rynek Europy Zachodniej trzy lata temu. Według IDC i Canalys, dostawy smartfonów OPPO w Europie wzrosły o 153 proc. rok do roku, co zapewniło marce czwartą pozycję w regionie.

Ambasadorem marki OPPO w Polsce jest Marcin Prokop, o czym pisaliśmy w interaktywnie.com.

