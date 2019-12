Co składa się na ostateczną cenę strony internetowej?

fot. Kaboompics | Pexels

Od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy... Pytanie o cenę strony internetowej jest tak samo nieprecyzyjne jak pytanie o cenę samochodu. Wiadomo, że to zależy. Łukasz Świrgał, CEO agencji Brandwise tłumaczy od czego.

Po pierwsze, podobnie jak w motoryzacji liczy się konfiguracja. Serwisy internetowe mogą się od siebie różnić zaszytymi skryptami, wykorzystaną technologią, starannością wykonania, a także designem. To ostatnie zagadnienie jest najbardziej dyskusyjne. No i faktycznie wielokrotnie klient wybierał z oferty „brzydaki” odrzucając piękne (naszym zdaniem) realizacje, ponieważ w jego ocenie były bardziej atrakcyjne.

Druga sprawa to użyte materiały – zdjęcia, filmy, muzyka, grafiki, skrypty itd. Cena zależy od ich jakości, formy licencji oraz tego, czy udzielana jest ona na wyłączność, czy nie. Co tu dużo mówić, profesjonalne narzędzia kosztują, a koszt ten przenoszony jest na zamawiającego. Ważne tylko, aby był przenoszony proporcjonalnie do wielkości zamówienia.

Od procesu obsługi i infrastruktury, którą dysponuje agencja zależy bardzo wiele. W cenie projektu agencja może nam zaoferować nawet całodobową obsługę, wsparcie merytoryczne, zaplecze techniczne, np. do utrzymania naszych plików, oraz nielimitowane spotkania z cateringiem czy wydłużone terminy płatności. Istotna jest też marka, jaką wypracował sobie fachowiec. Jeśli jest znany, a jego realizacje cieszą się popularnością, to cenić będzie się wyżej niż ten, który właśnie wchodzi na rynek, nawet jeśli wiedzą wcale nie ustępuje temu pierwszemu.

Jak znaleźć właściwego specjalistę?

Na początek musimy ustalić, co konkretnie chcemy zlecić potencjalnemu kontrahentowi. Jest to ważne, aby móc prawidłowo dobrać oferentów oraz zbriefować ich w zrozumiały dla nich sposób. Warto mierzyć siły na zamiary.

Z kim chcemy pracować?

Warto zwrócić uwagę na to, czy oceniany dostawca ma doświadczenie w danym zakresie realizacji, np. w tworzeniu sklepów internetowych. Najlepszym dowodem posiadanych kompetencji jest portfolio oraz liczba rekomendujących. Przestrzegam jednak, aby nie wierzyć w wizualizacje , bo „papier przyjmie wszystko”. Najlepiej, aby to były linki do działających rozwiązań. Dodatkowo dobrze było mieć możliwość skontaktowania się z poprzednim zamawiającym i zapytania o satysfakcję ze współpracy.

Jakie ustalić zakres obowiązków po każdej ze stron? W kontakcie z profesjonalistą, potencjalny klient powinien wiedzieć tylko jedno – czego chce. Jeśli wie, że jego firma udziela pożyczek i zdaje sobie sprawę z tego, że w związku z tym jego serwis musi mieć zdolność generowania leadów, to wystarczy. To specjalista powinien wiedzieć, jak osiągnąć ten cel i jakich narzędzi do tego użyć. Po czym go poznać? Po tym, że ma wiedzę i w logiczny sposób potrafi się nią dzielić. Oczywiście, każda branża operuje swoją nomenklaturą, niezrozumiałą dla laików. Jednak już Albert Einstein powiedział „Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić – to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz.” Zwykle, niezrozumiały język, skrywa luki w kompetencjach.

Fachowiec nie będzie się też obawiał zademonstrować swoich możliwości. W przypadku projektowania graficznego może to być przykładowo jego wizja naszej przyszłej WWW. Tu jednak trzeba poskromić oczekiwania. Próbka nie może stanowić 100% docelowego projektu, bo każdy szanujący się oferent odmówi jej wykonania. Jeśli projekt jest duży, wykonawca może niezobowiązująco wykonać np. wizualizację strony głównej, draft lub wskazać dostępne na rynku rozwiązania, których zamierza użyć.

Ile to wszystko kosztuje?

Z jednej strony, lepiej wydać więcej za jakościową usługę, niż tanio kupić bubel, który będzie wymagał poprawek. Z drugiej, drożej nie zawsze oznacza lepiej. Cena nie mówi nam nic o jakości, którą mierzy się innymi (jakimi? Patrz wyżej) kryteriami.

Freelancer czy agencja?

Nie ma żadnego znaczenia, czy pracuje się z wolnym strzelcem czy z agencją. Ważny jest jedynie stosunek profesjonalizmu do proponowanej ceny. Z mojego doświadczenia wynika jednak, że przy dużych, wielowątkowych projektach sprawdzają się agencje dysponujące całą gamą kompetencji i sporymi zasobami. Inne działania śmiało można adresować wedle uznania, byle do doświadczonego profesjonalisty.

Jak ustalić zasad współpracy?

Na początek trzeba podsumować poczynione sobie ustalenia, najlepiej mailowo, abyśmy można było do nich wrócić. Określmy zakres świadczonych usług, cenę, czas realizacji, przekazanie praw autorskich, zakres materiałów, które mamy dostarczyć na rzecz projektu, ilość zgłaszanych zmian i propozycji grafik oraz czy i w jakich okolicznościach mogą pojawić się koszty dodatkowe.

Umowa - na wszelki wypadek

Umowa podpisywana jest na złe czasy. Póki nasze relacje z kontrahentem są dobre, to nikt nie zagląda. Gorzej, jeśli się pogorszą. Co prawda mail z podsumowaniem już stanowi pewną formę umowy słownej, ale przezorny zawsze ubezpieczony. Rekomenduję podpisać NDA (ang. Non-Disclosure Agreement) – czyli umowę o zachowaniu odpowiedzialności, dzięki czemu będziemy mieć pewność, że przekazywane przez nas informacje nie trafią w niepowołane ręce. Dodatkowo, praw autorskich do serwisu wykonawca nie może przekazać inaczej niż na piśmie.

Łukasz Świrgał

CEO AdWise Group