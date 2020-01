Filmweb.pl odświeża wygląd karty filmów i seriali. Jak oceniane są zmiany?

kino | fot. Felix Mooneeram | Unsplash

Filmweb.pl, który swoją stronę główną zmienił już jakiś czas temu, teraz odświeżył wygląd podstron filmów i seriali dodając możliwość wystawiania not pojedynczym sezonom albo nawet odcinkom oraz całkowicie przeprojektował sposób wyświetlania opinii recenzentów i ocen użytkowników.

Serwis zdecydował się na oddzielenie tych dwóch sekcji i zaproszenie do współpracy znanych nazwisk m.in Tomasza Raczka czy Dawida Adamka.

Ponadto, ułatwiono też przeglądanie ocen wystawionych przez inne osoby. W bocznym pasku, dzięki zakładce „"Sprawdź oceny znajomych" można - po zalogowaniu się do do Facebooka - można podejrzeć, co oglądają znajomi.

Co o zmianach sądzą eksperci?

Zofia Smorowińska

UX Specialist

Symetria

Chociaż strona główna Filmwebu została zaktualizowana już jakiś czas temu, dopiero teraz doczekaliśmy się nowej odsłony dla kart filmów i seriali.

Pierwsze, co rzuca się w oczy na karcie filmu, to duże zdjęcie linkujące do zwiastuna tytułu oraz wyróżnione dwa rodzaje ocen. Widać, że Filmweb w nowej odsłonie stawia na opinie – zarówno swojej ogromnej społeczności jak i polskich krytyków filmowych. Ten drugi rodzaj ocen jest zupełnie nową funkcją w serwisie. I choć oceny ekspertów mogą być istotną wskazówką przy wyborze danego tytułu, brakuje wyjaśnienia kim jest dany krytyk (choćby w krótkiej formie, jak robi to Rotten Tomatoes) oraz informacji dot. tego kto i na jakiej zasadzie może zostać wybrany do pełnienia tej roli. Dodanie tych wskazówek z pewnością zwiększyłoby wiarygodność oceny.

Sam układ elementów na stronie został raczej odświeżony niż diametralnie zmieniony. Całość prezentuje się nowocześnie, a duże i wyraziste kafle wpisują się w obecne trendy. Niektóre z sekcji (wideo, obsada, ranking ról) dodatkowo wyróżniono poprzez różne kolory tła. To krok w dobrą stronę – zwiększa czytelność i przejrzystość serwisu, jednak warto byłoby go zastosować również do pozostałych sekcji, które w tym momencie oddziela tylko niewielki nagłówek. Na plus jest także lepiej wkomponowane w nowy layout miejsce na reklamę.

Wizualne zmiany wydłużyły jednak całą stronę, przez co dojście do sekcji, która nas interesuje, a jest umieszczona dość nisko (np. forum), wymaga wytrwałego scrollowania. Może to zniechęcać niektórych użytkowników. Brakuje tu rozwiązania, które ułatwiłoby przejście do danego obszaru, np. przypiętego menu z linkami, które kierowałyby do wybranej sekcji.

Dopiero po wejściu w szczegóły danej sekcji, w bocznym panelu otrzymujemy zestaw odnośników przenoszących do szczegółów konkretnego obszaru. W wersji mobilnej to podręczne menu zostało dodatkowo przypięte do prawej krawędzi ekranu, co jest dobrym kierunkiem, być może także do zastosowania na samej karcie filmu.

Zarówno na desktopie jak i mobile umieszczono pływający przycisk akcji (FAB – floating action button), który prowadzi do możliwości oceny filmu oraz podglądu ocen. Jego przeznaczenie jest na pierwszy rzut oka zupełnie niejasne. Choć element jest nieco bardziej intuicyjny w mobilnej wersji strony, gdzie użytkownicy są przyzwyczajeni do korzystania z FAB, na desktopie może być w najlepszym wypadku pomijany. Pojawia się też pytanie o zasadność utrzymywania stałego dostępu do funkcji ocenienia filmu.

Strona w wersji mobilnej prezentuje się całkiem dobrze. Tak jak na desktopie pozostaje tu jednak problem związany z koniecznością długiego scrollowania.

Mimo że jest kilka elementów do poprawy, wprowadzone zmiany oceniam na plus. Dotychczasowa karta filmu wymagała już odświeżenia, a zaproponowane rozwiązania są spójne ze stroną główną Filmwebu.

Natalia Przygrodzka

content designerka

zjednoczenie.com

Filmweb działa niemal od zarania internetu, jaki dziś znamy. Startował w 1998 roku razem z Google. Od zawsze pełnił funkcję platformy, gromadzącej fanów kina, dając im możliwość wypowiedzi. W skali interaktywności serwis zawsze wypadał bardzo dobrze, pozwalając użytkownikom występować z poziomu swoich kont i zdobywać prestiż w środowisku filmwebowym. Wszelkie zmiany godzą w przyzwyczajenia tych najbardziej zaangażowanych użytkowników, lecz są koniecznie, by odpowiadać na potrzeby odbiorców z pokolenia Z.

Widać to na podstronach poświęconych filmom i serialom, które po zmianie kładą większy akcent na formy audiowizualne i wizualne. Proste i czytelne listy poświęcone obsadzie zostały zamienione w slider z galerią zdjęć. Do zwiastunów filmu możemy przejść z poziomu górnego banera, a także w połowie scrollowanej strony. Większe okno video zachęca do odtwarzania i może zwiększyć przychody z reklam.

Widać, że twórcy starali się pogodzić funkcję forum filmowego z bazą wiedzy na temat filmów. Na topie strony, tuż pod standardowym opisem fabuły, odnajdziemy recenzję specjalisty. Jest to nowość na stronie. Liderzy opinii są przewodnikami po świecie filmu - reszta użytkowników może śledzić ich aktywność: dodane recenzje, nadane gwiazdki czy listę “chcę zobaczyć”. Łatwo jest także podejrzeć “staty usera” pozostając na scrollowanej stronie. Takie rozwiązanie wspiera społeczność, a jednocześnie gwarantuje wyselekcjonowane, jakościowe treści. Pozostałe oceny i opinie zamieszczone są w dolnej części strony i zajmują stosunkowo dużo miejsca, dając przestrzeń do wymiany myśli. Patrząc na stronę całościowo, można dostrzec wyrazisty podział na sekcje, który pozwala łatwiej poruszać się po informacjach i recenzjach.

Reasumując - użytkownicy będą potrzebować czasu, by przywyknąć do nowego układu, jednak jest bardziej intuicyjny i przejrzysty, dlatego powinno to nastąpić dość szybko. Największą zmianą jest opcja szybkiego zapoznania się z dobrze wyeksponowanym zwiastunem oraz galerią zdjęć z filmu.