Strona internetowa firmy. Jak powinna być zbudowana, by spełniała swoje cele?

Trendy rządzące projektowaniem usług cyfrowych zmieniają się niemal tak szybko jak technologie, które umożliwiają ich budowanie. Z jednej strony rodzi to trudności, bo zorientować się w tym gąszczu możliwości już dzisiaj nie jest łatwo, z drugiej jednak - przyzwoitą stronę www można mieć zbudować za niewielkie pieniądze. O czym więc warto pamiętać?

Na rynku od dawna już króluje Wordpress, który lata temu przestał być tylko i wyłącznie platformą blogową, a stał się silnikiem napędzającym cyfrowe wydawnictwa takich marek jak Techcrunch czy Variety. Ale Wordpress to tylko szkielet. Trzeba zadbać o to, by dobrze się prezentował zarówno na desktopie, jak i na mobile'u; nie odbiegał od dzisiejszych standardów projektowych, był bezpieczny, elastyczny, łatwy w obsłudze, a przy tym nie kosztował majątku. Może więc warto postawić na coś innego? Pytań jest mnóstwo, więc o odpowiedzi poprosiliśmy specjalistów.

Paweł Woszkowski

Creative Digital Strategist

Netizens

Każdy twórca i właściciel strony www dąży do tego, żeby jego serwis wyróżniał się na tle konkurencji i został zapamiętany. Dlatego też tworząc stronę warto śledzić najnowsze trendy. W tym roku zobaczymy wyraźne odejście od prostoty i porządku, które wprowadził Material Design. Królować będą nieregularny grid i asymetria. Do łask wróci skeumorfizm, realistyczne ilustracje i rendery. Zobaczymy przerośniętą typografię, która nachodzi na inne elementy. Popularnym kierunkiem będzie również responsywna identyfikacja wizualna, polegająca na tym, że np. logotyp firmy ma wiele wariantów kolorystycznych i dopasowuje się do kreacji, w którą jest wkomponowany. Strony internetowe zamiast suchego przekazu zaczną opowiadać, wpasowując się w trend storytellingu. Na znaczeniu zyska więc dobry copywriting i wyrazista typografia.

Technologicznie w obecnych realiach - związanych głównie z bezpieczeństwem - strony firmowe lepiej opierać na rozwiązaniach open source. Otwarty kod źródłowy sprawia, że szybko wyłapywane są wszelkie luki bezpieczeństwa i publikowane aktualizacje. Łatwiej też też taki projekt rozwijać o nowe funkcjonalności w przyszłości. Nie bez znaczenia są również względy ekonomiczne. Jeżeli nasz serwis nie będzie wymagał znaczących zmian względem gotowego rozwiązania, na pewno będzie tańszy w wykonaniu i wdrożeniu. Przechodząc do konkretów, coraz bardziej oczywistym wyborem staje się budowanie stron firmowych w oparciu o platformę Wordpress, która to przekroczyła niedawno magiczną barierę 50 proc. udziału w rynku platform CMS (źródło: builtwith.com - przyp. red.)

Jak powinna być zbudowana strona firmowa, by jej design był zgodny z najnowszymi trendami UI i UX?

Piotr Schmidtke

Lead UX Designer

KERRIS Group

Przygotowując stronę firmową należy przede wszystkim zastanowić się i odpowiedzieć na dwa pytania: “Czego szuka osoba odwiedzająca?” i “Co my chcemy tej osobie pokazać?”.

Kiedy już to wiemy, zadanie jest (z pozoru) proste - trzeba zadbać o to, by gość znalazł tam informacje/ narzędzia, których szukał, a także niejako w międzyczasie przyswoił garść (z naciskiem na garść) kluczowych informacji o firmie.

Ważne, by nie przeładować strony informacjami i treściami. Ludzie coraz mniej czytają, a duża ilość tekstu źle prezentuje się na ekranach telefonów. Dlatego skupmy się na tym, by kilkoma linijkami tekstu i wybranymi zdjęciami czy grafikami przekazać najważniejsze informacje.

Zadbajmy również o maksymalnie prosty formularz kontaktowy, bo to przełoży się na większą liczbę leadów i zapytań online, znacząco odciążając dział wsparcia telefonicznego (jeśli dotyczy).

Bonusowe punkty za zadbanie o dostępność cyfrową strony - dzięki czemu sieciowa wizytówka naszej firmy będzie otwarta dla wszystkich odwiedzających, w tym seniorów czy osób z niepełnosprawnościami.

Jak powinna być zbudowana strona firmowa, by była odwiedzana przez roboty Google'a?

Jędrzej Zarychta

Head of KERRIS Select

KERRIS Group

Istnieje wiele praktyk SEO, które sprawdzają się na stronach firmowych. Poza profesjonalnym audytem SEO, który uwidoczni potencjalnie konieczne modyfikacje w zakodowanej przez developerów stronie, istnieje jednak pewien schemat struktury witryny, który możemy zarekomendować. Oprócz strony głównej zawierającej listę oferty firmy (np. 1. SEO, 2. Kampanie PPC, 3. Audyty), witryna firmowa powinna posiadać strony kategorii zgodne z podziałem oferty biznesowej, które dalej zawierają kolejne podkategorie i podstrony dedykowane poszczególnym usługom. Taki podział zagwarantuje nam odpowiednie dostosowanie strony do każdej z usług, ponieważ każda podstrona zawiera inne słowa kluczowe. Poza tzw. działaniem "on-site", należy też pamiętać o SEO “off-site”, czyli budowaniu odpowiedniego profilu linku domeny w sieci, ponieważ nawet najlepiej zbudowana technicznie strona bez odpowiedniego wsparcia może nie wyróżnić się na tle konkurentów, którzy stosują "link building".

Jak powinna być zbudowana strona firmowa, by była jednocześnie przyjazna urządzeniom mobilnym i efektywna cenowo?

Michał Strześniewski

Lead Web Developer

KERRIS Group

To, co istotne przy tworzeniu firmowej strony internetowej to dostosowanie jej do urządzeń mobilnych. W dzisiejszych czasach ruch mobilny przewyższa ruch z większych urządzeń. Należy zatem zadbać, aby strona była napisana w technice Responsive Web Design. Dzięki temu będzie dostosowana do każdej szerokości przeglądarki, na której potencjalny klient może ją obejrzeć. Najlepiej skupić się na szerokościach: 320px, 480px, 640px, 768px i 1024px, bo są to najpopularniejsze progi, z którymi stronie przyjdzie się zmierzyć. Dostosowanie witryny nie oznacza, że dla każdej z tych szerokości programista musi robić oddzielne arkusze stylów. Chodzi jedynie o to, aby strona mieściła się na ekranie i miała odpowiedniej wielkości teksty i elementy klikalne, takie jak przyciski czy pola do wprowadzania treści.

Oprócz tego należy zadbać o prędkość ładowania strony. W dzisiejszych czasach ludzie są niecierpliwi, więc strona, która wolno się ładuje może przełożyć się zarówno na wizerunek, jak i realnie wpływać na zarobki firmy. Najlepszymi obecnie narzędziami do sprawdzania optymalizacji strony są Lighthouse od Google i Web Page Test.

Jeśli chodzi o efektywność cenową to każda firma musi zastanowić się w jaki sposób strona przekłada się na zysk firmy. Im bardziej przekłada się na zysk, tym więcej czasu i środków należy przeznaczyć na jej stworzenie. Jeśli strona ma być stricte informacyjna i prosta, warto zainteresować się najprostszym nawet darmowym motywem na WordPressie. Jeśli natomiast grafika i logika systemu mają być skomplikowane - należy oddać stronę w ręce specjalistów od stworzenia własnego motywu firmy. Inwestycja w gotowe motywy z tzw. PageBuildera'mi to podejście krótkowzroczne. Strona będzie postawiona relatywnie szybko, ale straci na tym jakość i szybkość witryny. Przy bardziej zaawansowanych tematach, takich jak sklepy czy wdrożenia dedykowane należy się zastanowić nad różnymi opcjami i najlepiej omówić zagadnienie na warsztatach ze specjalistami, którzy doradzą rozwiązanie najlepiej dopasowane do wymagań i możliwości firmy.