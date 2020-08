Social commerce. Pinterest rozwija narzędzia e-commerce

fot. Morning Brew on Unsplash

Pinterest, który nie kryje, że jego celem jest branża e-commerce, testuje kolejne narzędzie, które mają na celu wspomaganie sprzedaży. Piny produktowe rozbudowane o dodatkowe informacje i rekomendacje Shopping Spotlights na karcie wyszukiwania to kolejny krok w tę właśnie stronę.

Nowe etykiety „Popularne” i „Bestseller” są testowane na pinach produktów tak, aby użytkownicy mogli zobaczyć, które produkty zyskują na popularności na podstawie tego, co kupują inni. Ponadto, testuje też dodawanie do nich ocen produktów i informacji o wysyłce tak, by pomóc im w podjęciu świadomej decyzji. Wreszcie, sekcja Shopping Spotlights została zaktualizowana o więcej opcji redakcyjnych, w tym szczegółowe informacje o artykułach, dzięki czemu wydawcy i osoby wpływowe mogą rozbudowywać opisy artykułów i czytelniej je klasyfikować.

Nie jest to zresztą pierwsza tego typu inicjatywe. Przed sezonem świątecznych zakupów platforma uruchomiła Pinterest Shop (nie jest dostępny w Polsce). Małe i średnie firmy mogą tam prezentować swoje produkty, które następnie automatycznie przekształcane w piny produktowe. Dzięki Pinterest Shop użytkownicy mogą więc przeglądać wyselekcjonowane i szybko przechodzić do ich zakupu.

Pinterest, który od dłuższego czasu rozwija swoje e-commerce'owe produkty nie jest oczywiście sam na polu walki, bo trend social commerce dopiero się rozkręca i wiele wskazuje na to, że funkcje sprzedażowe, z których korzystamy teraz, to dopiero początek. Większość aplikacji społecznościowych opracowuje nowe sposoby, które pozwalają użytkownikom robić zakupy bezpośrednio z ich platform. Facebook umożliwia katalogowanie produktów, zarządzanie sprzedażą i wyświetlanie reklam dla dużych i małych firm na całym świecie. Snapchat nawiązał współpracę z Shopify, aby umożliwić markom takim jak Kylie Cosmetics udostępnianie opcji płatności w aplikacji dla użytkowników z USA, a wspomniany już Pinterest umożliwia wyświetlanie reklam z wezwaniem do działania „kup”, a także reklamy ukierunkowane na podstawie osobistych pinów.

Wejście social mediów w e-commerce wydaje się obiecujace zwłaszcza dla małych i średnich firm. Media społecznościowe, które specjalizują się w dbaniu o UX będą w stanie - w ich imieniu - zapewnić użytkownikom płynne i spójne doświadczenia zakupowe od odkrycia produktu do ostatecznej transakcji. Oznacza to oczywiście większą konkurencję między markami i platformami, ale także większy wybór dla konsumentów.

Dariusz Szpak

Co-owner/Creative Director

OX Media

Pinterest powoli wyrasta na gwiazdę e-commercowych rozwiązań wśród portali społecznościowych.

Jak twierdzi sam Pinterest, z jego platformy do sklepu trafia aż o 33% więcej użytkowników niż z FB. Platforma konsekwentnie rozwija się, otwierając na możliwości sprzedaży. I choć Pinterest Shop na razie ukierunkowany jest na mniejsze biznesy, portal chwali się, że jeszcze przed uruchomieniem nowej funkcji wyświetlał użytkownikom setki milionów produktów z pinami, z których mogli oni trafić bezpośrednio do sklepu, w tym także do dużych hipermarketów takich jak Walmart, czy Home Depot. Bardzo szybko może się więc okazać, że Pinterest Shop sprawdzi się nie tylko w przypadku małych, ale i bardzo dużych biznesów. To oczywiście obraz paru kolejnych lat, bo w Polsce większość z omawianych funkcji jeszcze nie działa.

Pinterest Shop to przyszłość dla dużych marek? Pinterest Shop z założenia stworzony został dla unikalnych produktów – katalogi są opracowane ręcznie. Czy to oznacza, że jego przyszłość będzie się ograniczać tylko do małych, rodzinnych biznesów? Niekoniecznie. Pinterest jako narzędzie opiera się na wskazywaniu użytkownikom rozwiązań podobnych do tych, które im się już spodobały. Nie inaczej jest w Pinterest Shop. Gdy wybierzemy pin jednej z marek z Pinterest Shop, w „Więcej podobnych” wyświetlają nam się zbliżone stylistyką produkty od innych marek. To miejsce, z którego z pewnością mogą skorzystać większe marki, szczególnie jeśli zadbają o dobry content wizualny – zdjęcia imitujące te, które dostarczają autorskie sklepy (niekoniecznie białe, jednolite tło – raczej stylizacje ukazywane w naturalnej dla nich przestrzeni).

Pinterest Shop może posłużyć dużym markom do promowania serii limitowanych. Większość marek – szczególnie odzieżowych i wnętrzarskich, ale nie tylko – wypuszcza co jakiś czas tzw. serie specjalne (np. w związku z celebrowaniem szczególnych momentów). Pinterest Shop może stać się narzędziem do ich promocji. Wiele z dużych marek oferuje swoimi klientom także stałe serie produktów o podwyższonej jakości (H&M ma działy „Jakość Premium” czy C&A – serię „Kaszmir” czy „Zrównoważona moda”, Zara Home – „Jakość Premium”, Yes prowadzi „Galerię Yes”, w której znajduje się biżuteria polskich projektów, Medicine ma specjalne kolekcje ubrań z printami polskich designerów itd.). Pinterest Shop w przyszłości może posłużyć do ich prezentowania.

Co więcej? Pinterest Shop to nie jedyna nowa funkcja Pinterest, którą warto mieć na oku. Dla dużych marek istotna będzie także wprowadzone we wrześniu na kilku rynkach (w Polsce jeszcze niedostępne) narzędzie reklamowe Shop The Look Pins. Format reklamowy pozwoli użytkownikom na szybkie porównywanie produktów, które zwróciły ich uwagę, w obrębie aplikacji i możliwość zakupu.

Pinterest Shop, oparty na „ręcznym” wyborze, jest nie tylko narzędziem, ale i odzwierciedleniem pewnych tendencji marketingowych. Użytkownicy chcą wybierać spośród starannie wyselekcjonowanych treści (patrz przykład Instagrama). To znak także dla większych marek, że powinny stawiać na staranne opracowywanie contentu – nie tylko jego przedstawianie, ale i rzetelne grupowanie, wpisywanie w aktualne trendy i zainteresowania użytkowników - słowem: budowanie narracji wokół produktów. Zakupy powinny być dla użytkowników w miarę możliwości jak najbardziej spersonalizowanym doświadczeniem. Niewykluczone, że sam Pinterest Shop w przyszłości otworzy się na produkty dużych marek – pod warunkiem, że zostaną starannie wyselekcjonowane i opowiedziane.

Jak Pinterest ma się w Polsce? Jest piątym pod względem popularności portalem w Polsce. Ma on ponad 2,7 mln realnych użytkowników, a ich liczba ciągle wzrasta. Choć pewnie jeszcze długo nie dotrzemy za pomocą Pinteresta do tak dużego grona, jak za pomocą Instagrama czy FB, to z pewnością warto zwrócić na niego uwagę jako platformę o dużym potencjale sprzedażowym.