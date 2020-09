Agencje brandingowe - ebook z raportem' 2020

Raport agencje brandingowe

Nie tylko „cena czyni cuda”. Branding je determinuje. Według badań, o których m.in. przeczytacie w tym raporcie, spójne budowanie marki zwiększa przychody firmy o 23 procent. Według innych, 77 procent marketerów uważa, że zbudowanie silnej marki jest kluczowe dla rozwoju biznesu. Co ciekawe, kwestie postrzegania marki są szczególnie ważne dla millenialsów, wśród których aż 60 procent oczekuje od firm, których produkty lub usługi kupują, spójności na wszystkich polach działalności.

Jesteście zaskoczeni? Dobrze wiedzą to agencje, które profesjonalnie wspierają procesy brandingowe i postanowiły zaprezentować się w tym ebooku: JAAQOB, LUCKYYOU, NuOrder, Redkroft, TBMS.

Zapraszam do lektury i zapoznania się z ich ofertą.

Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com

Jak zabrać się za poszukiwania agencji brandingowej

Branding to - z pozoru - bułka z masłem. Ot, chwytliwa nazwa, zapamiętywalny symbol i miły dla ucha claim, który w dwóch-trzech słowach określi przesłanie marki. I tu jednak zaczynają się schody. Większość przedsiębiorców nie ma bowiem nic do powiedzenia swoim konsumentom, bo przecież i tak pod koniec dnia liczy się tylko sprzedaż. I trudno temu zaprzeczyć, ale trzeba być świadomym tego, że to właśnie przesłanie marki sprawia, że można sprzedawać więcej i za więcej. I nie jest to marketingowa nowomowa, której jedynym celem jest usprawiedliwienie wielogodzinnych dyskusji nad kolorem nowego logo.

Branding to - oprócz tego że nie tylko logo - także powód, dla którego za telefon Apple’a, bądź co bądź składany w tej samej chińskiej fabryce co wszystkie inne, płacimy zawsze o wiele, wiele więcej niż za podobne tej samej klasy. Wydanie kilku tysięcy złotych racjonalizujemy bowiem wiarą w to, że iPhone’y się nie psują, wytrzymują siłę tsunami i łamanie kołem, nawet jeśli wybuchają w kieszeni i topią się w rękach, właśnie dzięki sile tej marki. Daliśmy się bowiem ponieść opowieści o ludziach, dla których iPhone’y zostały wymyślone - o kreatywnych, niebanalnych estetach, którzy - oczywiście - mają nieco więcej pieniędzy od bardziej pospolitej reszty. Apple, które za Steve’a Jobsa, jak żadna inna firma, wiedziało, jak mówić i co mówić, jest więc idealnym dowodem na to, że branding to oś, wokół której powinny koncentrować się wszystkie inne działania marketingowe. Bez brandingu, czyli obietnicy, którą składamy konsumentom i za której spełnienie oni są gotowi płacić, zawsze będziemy gonić konkurencję często niską ceną, co jest działaniem obliczonym na krótką metę. Branding jest więc kluczowy, bo nie tylko „robi wrażenie”.

Jak wkomponować działania brandingowe w strategię firmy? Jak wybrać agencję

Apple, zanim roztoczył swoją atmosferę wyjątkowości, było na skraju bankructwa. I pewnie zresztą dlatego, Steve Jobs dostał niemal nieograniczone pole do popisu i - zamiast podążać wydeptanymi ścieżkami - zaczął iść własną. Jednak, mimo że przykład Apple od dwóch dekad rozpala wyobraźnie przedsiębiorców - próby powielania tego sposobu działania obarczone są ogromnym ryzykiem. Nie bez powodu na zmianę brandingu firmy decydują się w ostateczności i nigdy po to tylko, by wygenerować sprzedażową górkę. Branding to sposób na „zarządzanie” tym, w jaki sposób ludzie myślą o marce. Może więc napędzać wzrost, zwiększać świadomość, trafiać do nowych klientów, budować zaufanie wśród obecnych… Albo wszystko to zniszczyć.

Nie opłaca się więc ryzykować w imię krótkoterminowych zysków. Kiedy więc zmiana brandingu jest wskazana? Najprościej i najkrócej mówiąc, wtedy, kiedy ludzie zaczynają o Tobie zapominać. Niestety, nie ma twardej granicy, której przekroczenie o tym sygnalizuje. Przekazywane wartości i postawy, z którymi się kojarzysz, mogą się dezaktualizować szybko lub bardzo powoli w zależności od branży, w której działasz. By przekonać się o tym, czy zmierzasz we właściwym kierunku, powinieneś utrzymywać stałe relacje z klientami. Ich głos powinien zapalić Ci czerwone światło sugerujące, że rozmijasz się z ich oczekiwaniami. Ale i tu czyhają pułapki. Marki, jeśli chcą być istotne, nie mogą bowiem na siłę schlebiać trendom, w które chcą się wpisać.

Kluczem jest autentyczność. Inaczej efekt może być odwrotny od zamierzonego, o czym przekonała się nawet Pepsi, która próbowała - za pomocą pięknej twarzy Kendall Jenner - przekonać o swojej społecznej wrażliwości na (jakieś? jakiekolwiek?) sprawy. Innym powodem, dla którego warto pomyśleć nad kompleksową zmianą brandingu jest usunięcie trwałego skojarzenia ze skandalem, złą opinią publiczną lub popełnionymi błędami, ale i tu autentyczność jest kluczowa. Marki, które chcą - podobnie jak próbowało Pepsi - płynąć na fali społecznej wrażliwości, mogą bardzo łatwo oberwać rykoszetem, gdy ich biznesowa praktyka rozmija się z głoszonymi komunikatami. Może więc, skoro zagrożeń, jest tak wiele, lepiej nie kombinować? Też nie. By podtrzymać wrażenie własnej istotności, trzeba się nieustannie zmieniać, reagując na głosy płynące z rynku. Jeśli trendy społeczne sprawiły, że Twoja grupa docelowa zaczęła szukać bardziej adekwatnej oferty, albo Twój przekaz rozmył się w miarę skalowania biznesu, czas na podjęcie radykalnych działań.

Owszem, przedsięwzięcie będzie wymagało szeroko zakrojonych badań rynkowych, kompleksowej strategii i jej konsekwentnej egzekucji, ale nie ma innego wyjścia. Dobrym przykładem jest tutaj Google, które - by odróżnić core’owy biznes czyli wyszukiwarkę od innych inicjatyw, takich jak automatyka czy elektryczne samochody - zdecydowało o zmianie nazwy spółki-matki na Alphabet.

Branding - szanse i zagrożenia

Z tej perspektywy, rebranding wydaje się jednak - mimo że bardziej ryzykowny - łatwiejszy niż branding. Dlaczego? Większość firm na początkowych etapach nie myśli wcale w kategoriach marki, a wyłącznie produktu, marketing ograniczając do prostego „taniej zrobić - drożej sprzedać”. I - z jednej strony - nic dziwnego, bo bez produktu (lub usługi) nie ma mowy o dalszych krokach, z drugiej jednak - to strategia obliczona na krótki termin. Na to, by „wymyślić” markę, która będzie abstrakcyjnym opakowaniem dla produktu, zawsze przychodzi czas i - szczerze mówiąc - lepiej, by przyszedł wcześniej niż później. Idealnie, jeśli założyciele mają na siebie pomysł i zwykle faktycznie go mają, z tym że pomysł to 10 proc. sukcesu także w przypadku brandingu, który tylko z wierzchu wydaje jedną wielką kreatywną improwizacją.

W praktyce każde kreatywne działanie musi być poprzedzone wnikliwymi analizami i badaniami. I z tego też powodu warto jego realizację powierzyć specjalistom, i nie, nie chodzi o grafika, który opracuje dla Ciebie proste logo. Agencje brandingowe swoją pracę zaczynają od podstaw, czyli sprowokowania do poszukiwania odpowiedzi na fundamentalne pytania. „Kim jesteś?”, „Jakie korzyści przynosi Twój produkt?”, „Czym różni się on od konkurencji?”, „Komu chcesz go sprzedawać?” to tylko niektóre z nich, ale już one sugerują, że współpraca ze specjalistami od brandingu musi być bardzo bliska i oparta na pełnym zaufaniu.

