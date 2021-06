Agencje content marketingowe - raport 2021 roku. Ranking trendów, zestawienie, porady

Agencje content marketingowe

Oto najnowszy raport Interaktywnie.com o content marketingu. Przedstawiamy najnowsze trendy, porady oraz agencje specjalizujące się w tego typu promocji. Opracowanie możecie pobrać bez rejestracji. Ebook dostępny jest w pliku pdf.

Bez content marketingu nie ma skutecznej promocji w internecie! Jak pomóc mogą agencje?

Tomasz Bonek



SEO i media społecznościowe rządzą promocją we współczesnym świecie, a promocja przez te marketingowe kanały niemal nie jest możliwa bez odpowiedniego contentu. Cóż więc robić, jak się reklamować? Tworzyć treści, których poszukują użytkownicy sieci. Nie jest to jednak łatwe...



W tym raporcie, Drogi Czytelniku, znajdziesz więc bardzo użyteczne treści. Mam nadzieję, że ocenisz je dobrze – uznasz, że to... dobry i przydatny content. Poznasz też agencje, które postanowiły zaprezentować się w tym ebooku: Agencja Lighthouse, Harbingers, Ideo Force, Kamikaze Altavia Group, NuOrder, Quality Factor Agencja Interaktywna, TBMS, WhitePress.



Zapraszam do lektury i zapoznania się z ich ofertą.

Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com





Czym jest content marketing i dlaczego promocja przez treści jest najskuteczniejsza?



O tym, że content marketing ma wymierne znaczenie w budowaniu biznesowych wzrostów mówi się nie od dzisiaj, ale ostatnio - ze względu na pandemię - jego rola jest doceniana jeszcze bardziej. Lojalność konsumencka, którą trudno zbudować na tradycyjnej reklamie, okazała się dla wielu firm kołem ratunkowym, które pozwoliło im przetrwać ten trudny czas. Jak jednak tworzyć treści, by ją budowały?



Przede wszystkim - trzeba je tworzyć. W obliczu spadających wskaźników widoczności reklam displayowych, a więc tzw. ślepoty banerowej, zwyczajnie nie ma innego wyjścia. A dane są jednoznaczne. Jak wynika z dokumentu "Viewability Benchmark", przygotowanego przez Meetrics:



● wskaźniki widoczności reklam wideo wyniosły 73 procent w IV kwartale 2020 roku, co oznacza spadek o dwa punkty procentowe w ciągu trzech miesięcy (to najniższy poziom w 2020 roku);



● tylko co druga reklama display trafia ze swoim komunikatem do użytkowników online;



● widoczność reklam display desktop zmalała z 58 proc. do 53 proc., zaś reklam display mobile - z 57 proc. do 54 proc.

Reklama jest uważana za widoczną, jeśli co najmniej 50 proc. jej powierzchni jest widoczna na ekranie przez co najmniej sekundę. Dla reklam wideo, rekomendowana jest zasada „50/2", co oznacza, że co najmniej 50 proc. powierzchni reklamy musi być widoczne przez 2 sekundy. Sytuacja jest więc poważna. I nie chodzi bynajmniej o to, by wracać do kasandrycznych przepowiedni o "śmierci displaya", które skompromitowały się już dawno temu, ale o to by wskazać na potrzebę dywersyfikacji kanałów i holistycznego podejścia do komunikacji.



Bo display wciąż działa, ale pod warunkiem, że lokowany jest na wysoko jakościowej powierzchni, a ta kosztuje. Działania reklamowe trzeba więc uzupełniać innymi kanałami, a content marketing jest jednym z nich o czym świadczą dane. Według niedawnego raportu przedstawionego przez Research Dive, globalna branża content marketingu ma osiągnąć przychody w wysokości 137,2 mln USD do 2026 r., co oznacza wzrost udziału w rynku w wysokości 42,2 mln USD, przy CAGR 16,2% w okresie 2020-2027.





Agencje contant marketingowe stają się strategiczne



Content Marketing Institute zbadał stan, w jakim znajdowała się branża w kwietniu 2021 roku, by ocenić, jak pandemia wpłynęła nie tylko na wartość rynku i potencjał wzrostu, ale i zdefiniować wyzwania, jakim musi sprostać. A te się zmieniają. W badaniu 81% respondentów wskazało, że ich organizacja postrzega treści jako strategię biznesową, w porównaniu z 72% w zeszłym roku. Ponadto odnotowano wzrost liczby osób opisujących biegłość swojej organizacji w wykorzystywaniu technologii do zarządzania treścią jako „ekspercką i zaawansowaną” (31% w porównaniu do 25% w zeszłym roku). Zwiększyło się również znaczenie contentu w kształtowaniu doświadczeń użytkowników.

Oznacza to jedno: specjaliści od contentu coraz częściej widzą swoją pracę w szerszym kontekście, współtworzenia ścieżki zakupowej klienta, a nie - jak często było dotychczas -jedynie jako działania zmierzające do wypozycjonowania brandu.

Dzisiaj (i było tak na długo przed pandemią) większość etapów ścieżki zakupowej ma bowiem miejsce online, nawet jeśli ostatni krok wciąż (zwłaszcza w branżach B2B) wymaga bezpośredniego kontaktu. Nowych klientów zdobywa się jednak w sieci, zarówno B2B jak i B2C, co jasno pokazuje, że relacje są nierozerwalnie związane z transakcjami.



Firmy muszą więc znaleźć nowe, kreatywne sposoby na to, by angażować klientów i podtrzymywać to zaangażowanie, aż do momentu, w którym są oni gotowi do podjęcia decyzji zakupowej.





Skuteczny content marketing, skuteczne agencje content marketingowe

Gdzie warto publikować treści?



● Blogi



Blogi nadal stanowią zdecydowaną większość działań content marketingowych (86 procent według raportu The State of Content Marketing Report 2019: Global Report) i są zasadnicze ku temu powody. Według analiz Semrusha firmy aktywnie publikujące na wewnętrznych blogach otrzymują o 97 proc. więcej linków do swoich stron internetowych, a co za tym idzie lepiej pozycjonują się w Google.



Blogowanie jest również oczywistym kierunkiem dla małych firm z ograniczonym budżetem, ale - by było skuteczne - treści nie mogą być tanim substytutem reklamy. Powinny opowiadać o produkcie, usłudze lub firmie, ale w kontekście wartości, jakie przynosi lub problemów, jakie rozwiązuje. Koncentracja na słowach kluczowych zdecydowanie powinna ustąpić dostarczaniu wartości.



● Podcasty



Formatem, który warto rozważyć są również podcasty. W ostatnim czasie ten format bardzo mocno zyskał na popularności. W Stanach Zjednoczonych 22% populacji słucha co najmniej jednego tygodniowo, w Wielkiej Brytanii co tydzień słucha ich 12,5% (około 7,1 miliona osób), co stanowi wzrost o 58% w ciągu ostatnich dwóch lat.



I wiele wskazuje na to, że to część większego trendu. Z czasem, gdy inteligentne systemy - takie jak Alexa czy Google Home - staną się jeszcze mądrzejsze, to właśnie audio może stać się głównym sposobem łączenia się z internetem.



Giganci już to widzą i próbują to wykorzystać. Na przykład Spotify, który przejął Gimlet Media i Parcast, tworzące treści audio. Universal zawarł partnerstwo z Wondery. Sony, ma podobną umowę z Somethin’ Else, a Facebook zapowiedział wprowadzenie szeregu produktów audio na swoich platformach.



Wiele wskazuje więc na to, że marki, które znajdą się na czele tego trendu, będą jego największymi beneficjentami. Produkcja podcastów pod względem technicznym może bowiem być dość prosta, co jednak nie zmienia faktu, że o ich sukcesie wciąż będzie decydowała jakość.



● Wideo

Treść wideo - w odróżnieniu od podcastów - są raczej drogie w produkcji i czasochłonne, ale zaangażowanie, jakie wywołują w większości wypadków uzasadnia większe inwestycje. Tym bardziej, że dobrze wyprodukowany spot może pełnić dwojaką rolę: wizerunkową, ale i informacyjno-sprzedażową. Daje bowiem lepszy sposób na tworzenie treści-tutoriali, które pokazują, jak coś zrobić lub jak coś działa, czy prezentacji sprzedażowych, które odpowiadają na pytania najczęściej zadawane przez klientów.



By wideo pełniło swoją marketingową rolę (nawet jeśli sama treść jest czysto informacyjna) nie można jednak zapominać o tworzeniu opisów, dołączaniu wprowadzenia tekstowego, czy CTA. Wszystko to ma pomóc widzom odkrywać więcej treści, wydłużać ich kontakt z marką, a - w przyszłości - zamienić ich w klientów.



Treści wideo mogą być używane niemal wszędzie, od głównej witryny po bloga, stronę w mediach społecznościowych, w kampaniach e-mailowych, a także bezpośrednio w procesach sprzedażowych - np. wysyłane do klientów lub prezentowane w czasie wideokonferencji.





Analityka podstawą skuteczności content marketingu i monitoringu agencji





Analityka biznesowa w marketingu poprzez content wciąż jednak kuleje, co nie jest pokrzepiającym wnioskiem w świecie data-driven promocji. Nieco ponad połowa (56%) respondentów przepytanych przez Content Marketing Institute zdecydowanie, lub w pewnym stopniu, zgadza się, że ich organizacja wyodrębnia istotne spostrzeżenia z danych i ich analiz, w porównaniu z 69% w zeszłym roku. Jak więc zadbać o ten aspekt?



- Ruch jest jednym z najważniejszych KPI działań content marketingowych, niezależnie od tego, co ma wspierać. Trudno o lepsze narzędzie do mierzenia ruchu niż Google Analytics - mówiła na łamach interaktywnie.com Alicja Turczyniewicz-Gorczyca z Elephate. - Dla content marketera szczególnie istotnymi funkcjonalnościami będą przede wszystkim: analiza wejść na stronę ze względu na źródła ruchu (Pozyskiwanie - Cały ruch - Kanały); analiza wejść na konkretną podstronę (Zachowanie - Zawartość witryny - Wszystkie strony); konfiguracja celów, na podstawie których Analytics będzie dostarczał informacje o liczbie konwersji i ich współczynniku. Mogą to być np. takie cele, jak spędzenie 5 minut na stronie, przesłanie formularza z danymi kontaktowymi czy transakcja w sklepie internetowym.



Analiza danych z Google Analytics to podstawa, content marketingu. Z czasem warto do swoich działań włączyć inne narzędzie i śledzić wskaźniki, jakie udostępniają platformy społecznościowe, połączyć je z wynikami płatnych kampanii i śledzić wzrostu w narzędziach dedykowanych SEO, takich jak np. Senuto, Ahrefs, czy Semrush.

