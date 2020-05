Content marketing w dobie pandemii. Jak wyglądały te kampanie w poszczególnych branżach?

komputer, laptop, fot. janeb13, pixabay

Według danych AdReport w kwietniu zrealizowano 763 kampanie reklamowe oparte na działaniach contentowych. Było to o 10,8 proc. mniej niż w marcu, kiedy miało miejsce 855 tego typu promocji. Oznacza to, że spadek liczby działań contentowych, wynikający z pandemii koronawirusa, był mniejszy niż w segmencie kampanii display. Sprawdzamy, jak wygląda ten rynek z punktu widzenia poszczególnych branż.

Nieruchomości

Z raportu AdReport wynika, że choć kampanii w kwietniu było łącznie o 10,8 proc. mniej niż w marcu, gdy epidemia dopiero się rozpoczynała, to nie we wszystkich branżach odnotowano spadki. Dobrym przykładem są nieruchomości – liczba kampanii i akcji w tym segmencie nie tylko nie zmalała, a wręcz wzrosła – łącznie w kwietniu zrealizowano 31 kampanii content marketingowych. Ten sposób komunikacji wybrało 18 reklamodawców, a najczęściej wybieraną witryną był muratordom.pl. Analizując poszczególne kampanie możemy zauważyć, że aż 12 działań było związanych z obecną sytuacją. Przykładowo, firma Budimex użyła hasła „Budimex nie zwalnia tempa prac”. Z kolei Vacation Investments zachęca do zakupu nieruchomości hasłem „Nieruchomości premium receptą na inwestowanie w dobie kryzysu”. Cavatiana Holdings w artykule „Branża deweloperska kontra koronawirus” przygotowała wywiad z członkiem zarządu spółki, który odnosił się do wyzwań, jakie czekają branżę w nowej rzeczywistości.

Branża finansowa

W branży finansowej również zanotowano minimalny wzrost liczby kampanii - z 30 w marcu do 31 w kwietniu. Analizując poszczególne akcje widać, że ten segment postawił na edukację klientów w obszarze bankowości internetowej oraz w zakresie korzystania z rządowych pakietów pomocowych.

W komunikacji Pekao widzimy hasła takie jak: „Seniorze! Spotkaj się z innymi w internecie”, a także komunikaty skierowane do przedsiębiorców - ”Wniosek o skorzystanie z Tarczy Finansowej złożymy bez wychodzenia z domu w Banku Pekao” albo „Tarcza finansowa PFR – jak wyliczyć kwotę subwencji?”. Działania sektora finansowego w content marketingu opierały się głównie na akcjach partnerskich realizowanych na serwisach grupy ZPR (Superbiznes.pl) czy też Spidersweb.pl (Pożyczka na selfie).

Turystyka i gastronomia

Wśród branż najbardziej dotkniętych epidemią i związanym z nią lockdownem jest turystyka i gastronomia. Widać to również po działaniach content marketingowych. Jeszcze w marcu, kiedy sytuacja dopiero stawała się niepewna i istniało duże ryzyko utraty przychodów, działania contentowe były w dalszym ciągu realizowane. Najwięksi przedstawiciele branży turystycznej na rynku tj. Nowa Itaka oraz Rainbow Tours zachęcali do zakupu wycieczek. Jednak już w kwietniu głównymi reklamodawcami były podmioty publiczne, takie jak urzędy miast oraz Polskie Koleje Państwowe („PKP włącza się do walki z koronawirusem”). Przyglądając się działaniom branży gastronomicznej w kwietniu, jedynymi aktywnymi reklamodawcami były firmy cateringowe, podczas gdy jeszcze w marcu działania realizował np. McDonalds („Katarzyna Zielińska i Tomasz Karolak przyłapani w „Maku””) czy Resturant Week.

Czas wolny

Drugą branżą, która odnotowała największy spadek liczby nowych kampanii w kwietniu, był „Czas Wolny”. Reklamodawcy aktywni w kampaniach contentowych to przede wszystkim Rebel oraz Lego Polska. Obie firmy postawiły na promowanie swoich produktów poprzez komunikację zachęcającą do pozostania w domu. Rebel postawił na hasło „6 planszówek, które pomogą przetrwać kwarantannę” oraz „6 pomysłów na zabawy z dziećmi w domu, czyli kwarantanna bez nudy!”. Lego z kolei kontynuowało swoją kampanię z końca marca, w której komunikowało przyjemność płynącą z zabawy razem. Hasło „Bawimy się razem” nawiązywało do pozostania w domu, a kreacje zachęcały do zabaw z dziećmi.

System monitoringu kampanii online AdReport od początku roku wzbogacony jest o funkcję umożliwiającą wykrywanie i archiwizowanie działań content marketingowych – artykułów sponsorowanych, akcji partnerskich i specjalnych sekcji stron przygotowanych pod działania reklamodawców.

- W AdReport posiadamy stale powiększającą się bazę kampanii, w których wykorzystywane były działania content marketingowe. Wprowadzane przez nas zmiany pozwolą naszym partnerom na jeszcze pełniejsze zrozumienie rynku reklamowego i ułatwią planowanie kolejnych działań – mówi Marcin Popiel, AdReport Business Development Manager.

