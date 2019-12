E-mail marketing bynajmniej nie umiera, ale jego budżety stale się kurczą

fot. Carlos Cuadros | Pexels

Z trzeciej edycji raportu Global Email Benchmark Report wynika, że dla 95% respondentów wywodzących się Generacji Z i pokolenia Millennialsów ich osobisty adres e-mail jest niezbędny w codziennym funkcjonowaniu. To z kolei zadaje kłam nośnej tezie o tym, że e-mail marketing umiera.

E-maile pomagają im kontrolować swoje internetowe zakupy, zamówienia, powiadomienia o wyprzedażach i zniżkach, a także przypominają o rachunkach, które trzeba zapłacić. Stały się częścią porannych rytuałów i procedur, a niektórzy twierdzą nawet, że są uzależnieni od sprawdzania poczty.

Marki muszą jednak coraz zacieklej walczyć o ich uwagę. Wraz ze wzrostem liczby wiadomości, maleje bowiem zaangażowanie odbiorców.



źródło: E-mail Benchmark and Engagement Study

Kluczem do serc odbiorców jest jednak personalizacja. Z raportu wynika, że aż 60% respondentów wolałoby powiedzieć firmom dokładnie, jakiego rodzaju contentem są zainteresowani, podając swój adres e-mail po raz pierwszy. Dodatkowe 24% respondentów stwierdziło, że będzie zainteresowana ankietą wysłaną do nich e-mailem wkrótce po podaniu adresu.

Konsumenci są więc otwarci i przyzwyczajeni do komunikacji mailowej z markami, a jednak wydatki marek na ten kanał ciągle - jak wynika tym razem z badań IAB - spadają. Dlaczego?

Roman Grygierek

CEO

INIS

Ci, którzy śledzą doniesienia branżowych mediów bądź analizy ekspertów, zapewne co jakiś czas, wśród zasłyszanych informacji słyszą tę, która mówi, że e-mail marketing umarł, lub zrobi to wkrótce. Najczęściej dzieje się tak właśnie przy okazji różnych podsumowań, lub przewidywań trendów na następny rok. Taką nowinę światu objawił już prawie 10 lat temu, sam Mark Zuckerberg.

Dziś, patrząc z perspektywy czasu, można z jego stwierdzeniem zgodzić się tylko i wyłącznie pod warunkiem, że mówimy o e-mail marketingu w postaci, w jakiej znany był rzeczywiście 10 lat temu, aż do czasów obecnych. Ta jego forma, z niewielkimi zmianami, które wydarzyły się w międzyczasie, rzeczywiście zaczyna odchodzić do lamusa. Nie jest to jednak absolutnie jednoznaczne z tym, że e-mail marketing jest skończony jako kanał dotarcia do klientów w ogóle. Co więcej, w swojej nowej, opartej na dużych zbiorach danych, odsłonie staje się jeszcze bardziej konkurencyjny i skuteczny.

Co zatem sprawia, że w ujęciu globalnym wydatki firm na działania e-mail marketingowe maleją? Jako jedną z przyczyn możemy przyjąć chęć dywersyfikacji kanałów reklamowych przez marketerów, którzy, co naturalne, starają się zróżnicować źródła pozyskiwania nowych konsumentów czy leadów. Mnogość kanałów, oraz coraz niższy próg wejścia w nie dzięki łatwemu dostępowi do technologii, sprawia, że marketerzy mają znacznie więcej możliwości niż jeszcze kilka lat temu i chętniej wydają budżety w różnych mediach.

Jeżeli przyjrzelibyśmy się strukturze wydatków na reklamę digitalową na przestrzeni dekady, zobaczymy wyraźny przyrost liczby źródeł pozyskiwania odbiorców na jej początku, a w ostatnich latach. Chcąc prowadzić komunikację cross, lub omnichannel z konsumentem musimy siłą rzeczy, zdywersyfikować sposoby dotarcia do niego. Druga przyczyna wynika bezpośrednio z tego, o czym wspomniałem, mówiąc o nowej formule e-mail marketingu.

Dziś, dzięki oparciu o sztuczną inteligencję, która analizuje niewyobrażalne i często bez klarownych powiązań dla człowieka ilości danych, komunikaty kierowane do odbiorców poczty e-mail są zdecydowanie bardziej precyzyjne. Najprościej mówiąc, by zrealizować cel w postaci 100 sprzedaży, musimy dzisiaj wysłać zdecydowanie mniej wiadomości, niż miało to miejsce 5, czy 10 lat temu. Mniejszy wolumen oznacza mniejsze koszty, a przy utrzymaniu skuteczności także wyższy ROI. To kolejny z powodów. No i trzecia przyczyna, to, przynajmniej na europejskim podwórku, RODO, które, choć dla podmiotów działających zgodnie z prawem okazało się być wręcz pomocne, to dla wielu przedsiębiorstw, w tym także działających w e-mail marketingu, stanowiło punkt zwrotny, wywołując przejściowy spadek zainteresowania reklamodawców kanałem e-mail.