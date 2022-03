E-mail marketingu nadal ważnym kanałem komunikacji marketingowej. Oto prognozy dla tego rynku

kciuk, komputer, ecommerce, firma, fot. tumisu, pixabay

Dla zdecydowanej większości firm email jest wciąż głównym kanałem komunikacji. Klienci oczekują spersonalizowanych wiadomości e-mailowych, a firmy coraz lepiej rozumieją potencjał marketing automation. Chociaż połowa z nich nie korzysta jeszcze z tego rozwiązania, to ma to w planach - wynika z 18. Ogólnopolskiego badania wykorzystania poczty elektronicznej przeprowadzonego przez SARE z Grupy Kapitałowej Digitree Group.

Dobry newsletter powinien dostarczać oczekiwanych treści - uważa 80 proc. ankietowanych. Sześciu na dziesięciu otrzymuje mailing na podstawie swojego zachowania na stronie sklepu, którą wcześniej odwiedził. 57 proc. zauważyło zwiększenie liczby mailingów w prywatnej skrzynce odbiorczej w czasie pandemii. Aż 84. proc. firm wskazuje na email jako główny kanał komunikacji z klientem.

- Wyniki 18. Ogólnopolskiego Badania wykorzystania poczty email z jednej strony potwierdzają wzrost znaczenia tego medium, a z drugiej zwiększenie oczekiwań konsumentów wobec treści otrzymywanych poprzez ten kanał. Dziś nie wystarczy już przywitanie się po imieniu z odbiorcą komunikacji. Kluczowe jest dostarczenie spersonalizowanych doświadczeń związanych z marką i skupienie się na faktycznych potrzebach klientów. Z pomocą przychodzi wdrożenie strategii omnichannel i rozwiązań marketing automation. Narzędzia tej klasy wykorzystują sztuczną inteligencję, pozwalając kondensować dane z wielu systemów i tworzyć profile 360 dla każdego użytkownika. To z kolei umożliwia dystrybucję komunikacji dopasowanej do preferencji odbiorcy i zapewnia spójność na każdym etapie i w każdym miejscu styku z marką - mówi Rafał Zakrzewski, CEO Digitree Group.

Prognozy dla e-mail marketingu

Możliwości marketing automation wykorzystuje 28 proc. specjalistów. 51 proc. chociaż je zna, to dopiero planuje wykorzystać jego potencjał. Z badania wykorzystania poczty elektronicznej wyłania się obraz rynku polskich użytkowników e-maila ukształtowany w czasie pandemii i wzrostu znaczenia e-commerce.

Niemal połowa firm dostrzega wzrost sprzedaży dzięki zastosowaniu marketing automation. Co ciekawe, chociaż większość specjalistów od email marketingu deklaruje, że nie korzysta z targetowania behawioralnego czy demograficznego w kampaniach e-mail marketingowych, to osoby używającego tego rozwiązania w 95 proc. potwierdzają jej skuteczność.

Na pytanie dotyczące korzyści jakie firma osiąga dzięki wykorzystaniu e-mail marketingu, dwóch na trzech marketerów wskazuje na utrzymanie relacji z klientem. Budowa długotrwałych relacji z klientem w oparciu o trwałą komunikację jest o tyle istotna, że w najbliższym czasie digital marketing będzie musiał stawić czoła wielu wyzwaniom.

- Prawdopodobnie największym jest kwestia zbliżającej się ery cookieless. Dla kanału emailowego jest to duża szansa na zwiększenie jego roli w komunikacji z klientem. Wzrośnie konieczność posiadania własnych baz, a co za tym idzie budowy trwałych relacji z lojalnymi klientami. Dane ankietowe wskazują, że około 90% biorących udział w badaniu dostrzega pozytywny wpływ wysyłek do bazy własnej, a ponad 53% określa je jasno, jako skuteczne i najbardziej skuteczne rozwiązania - komentuje Kamil Milian, Managing Director, SARE.

Bazy własne przyszłością komunikacji

Odbiorcy oczekują wysyłki mailowej adekwatnej do konkretnego zachowania klienta, dopasowanej do zainteresowań i historii zakupów. Nic dziwnego, że 86 proc. ankietowanych planuje rozbudowywać własne bazy danych. Bazy takie budowane zgodnie z prawidłami rynku są dziś kluczem do sukcesu w komunikacji email marketingowej.

Przypomnijmy, że proces wdrożenia automatyzacji marketingu wymaga czasu. Zaczyna się od szczegółowej analizy dotychczasowych działań marketingowych, ich rozbudowy o nowe elementy lub stworzeniu od podstaw całego procesu komunikacji.

- Za zaawansowaną personalizację odpowiadają systemy i algorytmy oparte o tzw. uczenie maszynowe. Dążenie do uzyskania pozytywnego doświadczenia klientów końcowych, dzięki rozwiązaniom opartym o sztuczną inteligencję to zdecydowanie kierunek, który każdy marketer powinien obrać, rozpoczynając działania w obszarze automatyzacji komunikacji - wyjaśnia Karolina Macionczyk, Customer Success Director, Digitree Group.

Korzyści z e-mail marketingu

Wśród korzyści ze stosowania email marketingu ankietowani wskazują przede wszystkim na możliwość personalizacji pod względem zainteresowań czy aktywności użytkowników (50 proc.), remarketing i retargeting (22 proc.) oraz możliwość odzyskiwania porzuconych koszyków (20 proc.).