Onet Poczta rozwija bezpłatną usługę Zweryfikowany Nadawca

Zweryfikowany Nadawca, bezpłatna usługa Onet Poczty dla użytkowników biznesowych i instytucjonalnych, poprawiająca efektywność kampanii oraz bezpieczeństwo wysyłek, zyskała nowe funkcje. Wśród najważniejszych zmian znalazły się m.in.: możliwość konfiguracji zabezpieczeń dla domen, raporty i statystyki, prezentujące stan bezpieczeństwa domen i skuteczność wysyłanych mailingów.

Onet Poczta rozwija ofertę skierowaną do klientów biznesowych i organizacji. Obecnie każdy nadawca wysyłek mailingowych może skorzystać z dwóch uzupełniających się usług: Zweryfikowanego Nadawcy, czyli bezpłatnego narzędzia zwiększającego dostarczalność mailingów i budującego reputację domen oraz Onet Mailingów – platformy do samodzielnej wysyłki mailingów do bazy użytkowników Onet Poczty.

– Nasi klienci zyskali dostęp do szeregu nowych rozwiązań poprawiających skuteczność kampanii marketingowych. Co ważne, nie robimy tego kosztem komfortu czy bezpieczeństwa użytkowników Onet Poczty. Ich ochrona pozostaje naszym priorytetem. Zweryfikowany Nadawca pomaga także chronić przed zjawiskami typu phishing i SPAM – mówi Marek Kopeć, business owner Onet Poczty.

Nowe elementy w usłudze Zweryfikowany Nadawcy

Wśród nowych funkcji usługi Zweryfikowany Nadawca znalazła się możliwość weryfikacji oraz możliwość konfiguracji zabezpieczeń SPF, DKIM, DMARC, BIMI dla domen wysyłkowych (czyli podstawowych mechanizmów weryfikujących nadawcę wiadomości).

Dostępne są raporty w postaci przejrzystych wykresów dla domeny nadawcy prezentujące m.in.: wskaźniki zgłoszeń SPAMU, odrzuceń i dostarczalności maili, poziom uwierzytelnienia czy kategoryzację korespondencji.

Są także formularze kontaktowe dedykowane typowym problemom, na które najczęściej napotykają nadawcy masowej korespondencji.

– Mimo od lat powtarzanych przepowiedni o śmierci e-mail marketingu jest to bardzo skuteczne narzędzie sprzedaży internetowej i jedno z najwyżej ocenianych przez marketerów narzędzi marketingowych. Co się zaś tyczy Zweryfikowanego Nadawcy to zwiększa on zaufanie odbiorców do medium jakim jest Onet Poczta i pozwala na stały wzrost skuteczności kampanii poprzez komunikację z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej – dodaje Piotr Rzepecki, product manager Zweryfikowanego Nadawcy.

Zweryfikowany Nadawca to narzędzie podnoszące bezpieczeństwo wysyłek mailingowych. Usługa zapewnia nadawcom m.in.: szybki wgląd w stan zabezpieczeń wysyłanych e-maili, pomaga także w konfiguracji technicznych mechanizmów uwierzytelniania (SPF, DKIM, DMARC, BIMI), które nie tylko potrafią chronić domenę nadawcy przed potencjalnymi atakami, lecz także bardzo pozytywnie wpływają na dostarczalność e-maili.