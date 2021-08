IT i cyfryzacja biznesu. 1/3 firm planuje zwiększenie inwestycji

zespół, ludzie, tablica, fot. rawpixel, pixabay

Przemysł powoli zaczyna zapominać o skutkach pandemii, a niekiedy znajduje się znacząco powyżej trendu sprzed COVID-19. Produkcja przemysłowa w maju br. wzrosła o 29,8 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Poprawę wyników zanotowały wszystkie grupy monitorowane przez Główny Urząd Statystyczny. Ekonomiści wskazują wręcz, że fabryki nie nadążają z realizacją zamówień. Wzrost aktywności w tym sektorze widać także po prowadzonych przez niego inwestycjach w cyfryzację.

COVID-19 katalizatorem zmian

W marcu, rok po pierwszych spadkach spowodowanych pandemią, produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o prawie 19 proc., a w kwietniu o 44,5 proc. Badania IHS Markit wskazują, że światowa gospodarka w drugim kwartale przewyższyła maksymalny poziom PKB sprzed pandemii. Eksperci przewidują, że w 2021 r. PKB wzrośnie o 6 proc., co byłoby najwyższym wzrostem od 48 lat. Efekt pandemii widać także w decyzjach inwestycyjnych prowadzonych przez sektor przemysłowy – COVID-19 okazał się bowiem katalizatorem zmian i długo wyczekiwanych postępów w procesie cyfryzacji przemysłu.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmy Polcom i Intel “Przemysł 4.0 - krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego” co trzecia firma z branży przemysłowej w Polsce prowadzi już projekty związane z transformacją cyfrową, 46 proc. cyfryzuje wybrane obszary lub jest w czasie wdrożeń. Według 25 proc. ankietowanych firm, pandemia zwiększyła znaczenie działu IT w firmie, a zdaniem 20 proc. przyspieszyła cyfryzację.

– Cyfryzacja przemysłu to coś więcej niż zapewnienie ciągłości działania, bezpieczeństwo, szybszy time to market czy zgodność z regulacjami. To także, typowa dla tego sektora, automatyzacja procesów produkcyjnych, czy ochrona danych stanowiących podstawę innowacji rynkowej firmy. Jak wynika z naszego badania, dzięki chmurze proces cyfryzacji nabiera dynamiki. Przedsiębiorstwa, które wspólnie realizują strategie zarówno transformacji cyfrowej, jak i chmury obliczeniowej, odnoszą z tego wiele korzyści – mówi Marcin Gwóźdź, Prezes Zarządu Polcom.

Nakłady na cyfryzację

Jak wynika z raportu Polcom cyfrowa transformacja przemysłu nabiera rozpędu, co jest w bezpośredniej korelacji z planami inwestycyjnymi firm. Aż 32 proc. planuje zwiększenie inwestycji, a 33 proc. pozostawienie ich na obecnym poziomie. Jedynie 9 proc. przedsiębiorstw, z powodu COVID-19, musiało zamrozić inwestycje w IT i cyfryzację biznesu.

– Dla branży przemysłowej najważniejsze jest wyeliminowanie przestojów produkcyjnych i pełna kontrola nad procesem wytwarzania. Cyfryzacja daje możliwość sięgania po innowacje oraz znacznego zredukowania ryzyka związanego z przestojami wynikającymi z niedostępności lub braku wydajności środowiska IT. Pozwala też na zwiększenie efektywności i szybsze odpowiadanie na potrzeby rynkowe przy jednoczesnej redukcji kosztów – komentuje Piotr Słanek, Członek Zarządu Protech.

Jak pokazuje inny, globalny raport Global Innovation Index 2020 “Who will finance innovations”, którego partnerem merytorycznym jest Dessault Systèmes, potencjał przełomowych technologii i innowacji wciąż jest ogromny. Czołowe miejsce w rankingu najbardziej innowacyjnych gospodarek zajęły kolejno Szwajcaria, Szwecja i USA. Polska znalazła się na 38. pozycji na świecie i 25. w Europie, co oznacza awans o jedno miejsce w stosunku do poprzedniego roku. Aby utrzymać ten trend, także w kontekście możliwych, kolejnych fal pandemii, konieczne są dalsze, odważne działania i inwestycje w zakresie cyfrowej transformacji przemysłu.