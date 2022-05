Reklama w Google - agencje SEO i SEM. Ebook z raportem - edycja 2022 r.

Reklama w Google - ebook

Reklama w Google to podstawa internetowego marketingu - wstęp do eboka



Promocją w sieci rządzi Google, szczególnie w Polsce. Nie ma co z tym polemizować. Ta wyszukiwarka "wie" o nas prawie wszystko i doskonale to wykorzystuje. 22 lata temu zaoferowała w naszym kraju swoje produkty reklamowe, a że okazały się doskonałe, to jej biznes świetnie się rozwija.



Według prognoz, w tym roku globalne wydatki na reklamę online wyniosą 565 mld dolarów, a w 2026 roku ponad 800 mld dolarów. Nic więc dziwnego, że SEM w tym roku ma pochłonąć nieco ponad 200 mld dolarów z tej kwoty, natomiast w 2026 roku już ponad 270 mld dolarów. Bo to dobra inwestycja, zwiększająca doskonale sprzedaż - bez niej żaden duży e-commerce nie może istnieć.



Dobrze wiedzą to agencje, które postanowiły zaprezentować się w tym ebooku z raportem:Elephate, Grupa TENSE, Kamikaze Altavia Group, NuOrder, Promotraffic, SEOgroup Interactive, TBMS.





Zapoznajcie się z poradami ich ekspertów oraz ofertą.



Reklama w Google - najskuteczniejsza forma promocji dla każdej firmy. Dlaczego musisz postawić na SEO i PPC?





Niespełna 2 mld złotych wydano w polskim internecie w 2021 roku na marketing w wyszukiwarkach. Ten typ promocji sprawdzi się zarówno w kontaktach B2B, jak i B2C. Najwięcej wydaje w ten sposób branża handlowa. Niezmiennie od lat królem na rynku wyszukiwarek jest Google i to właśnie wymagania tej wyszukiwarki trzeba uwzględnić planując inwestycję w SEM. Jak promować przez kampanie PPC i SEO sklep internetowy, firmę, markę, osobę? Podpowiadamy w tym poradniku.



Google od lat należy do najbardziej popularnych wyszukiwarek internetowych. Według danych serwisu Statcounter, w kwietniu 2022 roku miała ona 92,07 procent udziału w rynku wyszukiwarek. Daleko z tyłu uplasowała się Bing z wynikiem 3,02 procent, natomiast trzecia w rankingu jest Yahoo z udziałem wynoszącym 1,39 procent.



Dane dotyczące popularności poszczególnych przeglądarek prezentuje również serwis Statista. Według niego udział Google w tym rynku to niespełna 86 procent. Druga w kolejności jest Bing z udział na poziomie 7,61 procent, a Yahoo może się pochwalić wynikiem 2,85 procent. Popularność Google jest widoczna od wielu lat co potwierdzają archiwalne dane.





W Polsce popularność wyszukiwarki Google prezentują dane Mediapanel autorstwa Gemius/PBI. Jest to comiesięczne badanie obejmujące pasywny poziom konsumpcji internetu. Według niego w kwietniu 2022 roku stronę google.com odwiedziło 28,1 mln polskich internautów, czyli niespełna 94 procent osób korzystających z internetu w Polsce.

Czym jest reklama w Google?

Na marketing w wyszukiwarkach, znany również jako SEM (z ang. Search Engine Marketing) składają się przede wszystkie działania mające na celu osiągnięcie jak najwyższej pozycji strony internetowej w wynikach wyszukiwania. To natomiast wiąże się z promocją strony pod kątem konkretnych fraz oraz słów kluczowych, w reakcji na które strona internetowa powinna się pojawić w wyszukiwarce.



Ten rodzaj marketingu możemy podzielić na dwie grupy:

SEO - z ang. Search Engine Optimization czyli czynności, których celem jest uzyskanie jak najlepszej widoczności strony w organicznych (darmowych) wynikach wyszukiwania Google. Zaliczyć do nich możemy zmiany technologiczne i strukturalne w promowanej witrynie internetowej, tworzenie wysokiej jakości oraz unikatowego contentu w połączeniu z odpowiednimi frazami kluczowymi. Ważnym w tym względzie aspektem będzie również pozyskiwanie linków prowadzących do witryny (link building).

- z ang. Search Engine Optimization czyli czynności, których celem jest uzyskanie jak najlepszej widoczności strony w organicznych (darmowych) wynikach wyszukiwania Google. Zaliczyć do nich możemy zmiany technologiczne i strukturalne w promowanej witrynie internetowej, tworzenie wysokiej jakości oraz unikatowego contentu w połączeniu z odpowiednimi frazami kluczowymi. Ważnym w tym względzie aspektem będzie również pozyskiwanie linków prowadzących do witryny (link building). PPC - z ang. pay per click, czyli działania odnoszące się do płatnych wyników wyszukiwania (linki sponsorowane). Nazwa związana jest z modelem rozliczeniowym, w którym wydawca serwisu lub strony internetowej płaci za reklamę - opłata jest pobierana za kliknięcie.

Reklama w Google - skuteczna forma promocji



Jak podaje Google, użytkownicy dziennie wpisują hasła i frazy do wyszukiwarki w liczbie 3,5 miliarda. Raport Digital 2022 Global Overview Report dodaje również, że 58,4 procent internautów przynajmniej raz w tygodniu dokonałoby zakupu usługi lub produktu przez internet. To stanowi ogromny potencjał wizerunkowy i sprzedażowy i umożliwia pozyskiwanie klientów bezpośrednio z wyszukiwarki.



Według danych SimilarWeb, prawie 65 procent szukanych haseł w Google kończy się brakiem kliknięcia, dlatego tak ważnym jest odpowiednie wdrożenie strategii związanej z marketingiem w wyszukiwarkach. Nieco ponad 33 procent wizyt w Google kończy się przejściem do strony z organicznych (bezpłatnych) wyników wyszukiwania, natomiast 1,59 procent pochodzi z płatnych wyników.



Rośnie również liczba haseł wywoływanych głosowo za pomocą przetwarzania głosu na tekst. Na początku 2022 roku stanowiły one prawie 25 procent udziału wszystkich szukanych haseł.





Ważna jest elastyczność w reklamie w Google



Google Ads to skuteczna forma reklamy także ze względu na jej elastyczność. Marketer w łatwy sposób może szybko zmodyfikować kampanię. Dotyczy to zarówno parametrów mających wpływ na typ odbiorcy, do którego dociera - cechy demograficzne takie jak płeć, wiek, miejsce zamieszkania czy zainteresowania, jak i budżet. Jeżeli bowiem reklamodawca stwierdzi, że dotychczasowa skuteczność kampanii już zaspokoiła jego oczekiwania, bądź ich nie spełniła, wówczas może ograniczyć lub zwiększyć budżet. Nie ma bowiem ani minimalnej, ani maksymalnej kwoty, jaką można przeznaczyć na kampanię. Jedyną barierą jest liczba zapytań o frazy używane w kampanii.







Wydatki na reklamę w Google



Według danych IAB/PwC AdEx, w 2021 roku wydatki na reklamę online w Polsce wyniosły 6,237 mld złotych. To aż o 20 procent więcej w stosunku do wyniku za 2020 rok. Duża część tej kwoty została przeznaczona na marketing w wyszukiwarkach, w tym przede wszystkim w wyszukiwarce Google. Według klasyfikacji podstawowej badania, na SEM firmy wydały w ubiegłym roku 31,8 procent ogólnej kwoty, co daje niespełna 2 mld złotych. Nieznacznie lepszym wynikiem może się pochwalić reklama display.





Dane dotyczące wydatków na reklamę online publikuje również Publicis Groupe. Według tego podmiotu reklama SEM stanowi drugą siłę na tym rynku, zaraz po reklamie typu display (grafika). Łącznie w 2021 roku w kategorii digital wydano na reklamę 4,489 mld złotych, z czego 27,8 procent stanowiła reklama SEM. To daje wynik 1,25 mld złotych. Różnice dotyczące tych danych wynikają z metodologii badań podjętych przez te instytucje.







Globalnie natomiast na reklamę online w 2021 roku wydano 491,43 mld dolarów - podaje serwis Statista. To o prawie 25 procent więcej w stosunku do danych za 2020 rok. Wydatki na reklamę w wyszukiwarkach w 2021 roku wyniosły tymczasem 182,4 mld dolarów.



Według prognoz, w tym roku wydatki na reklamę online wyniosą 565 mld dolarów, a w 2026 roku ponad 800 mld dolarów. Zastrzeżono jednak, że prognozy te nie biorą pod uwagę wpływu wojny w Ukrainie. Reklama SEM w tym roku ma pochłonąć nieco ponad 200 mld dolarów, natomiast w 2026 roku ma to być ponad 270 mld dolarów.





Eksperci zwracają uwagę, że duża część, bo aż 232,4 mld dolarów wydatków na reklamę online wygenerują Stany Zjednoczone. Stwierdzono także, że w kolejnych latach, dużą rolę w rynku reklamy cyfrowej odegra reklama kupowana w modelu programatycznym.





Najaktywniejsze branże w reklamie w Google



Według danych badania wykonanego przez IAB/AdEx wśród branż, które najwięcej wydają na reklamę cyfrową, w tym również na reklamę w wyszukiwarce jest handel, branża telekomunikacyjna, oraz branża komputerowa. W przypadku agencji Publicis Groupe, oprócz handlu czołową branżą inwestującą w marketing cyfrowy jest rynek wyrobów farmaceutycznych.





Zgodnie z konstrukcją reklamy w wyszukiwarkach, reklamodawcy płacą jedynie za kliknięcie linku przekierowującego na ich stronę. Koszt jednego kliknięcia nazywamy CPC, czyli z ang. Cost per Click różni się on w zależności od branży, a w zasadzie od aktywności konkurencji, gdzyż system Google Ads działa w modelu aukcyjnym.



Według serwisu World Stream, jednymi z najwyższych stawek CPC notują takie branże jak prawo, usługi związane z zatrudnieniem, a także drobne usługi konsumenckie. W tych trzech przypadkach koszt jednego kliknięcia wynosi odpowiednio srednio 5,88 dolara, 4,20 dolara oraz 3,77 dolara. Warto dodać, że średni koszt CPC określono na 2,32 dolara.

SEO i reklama w Google - w jakich branżach sprawdzi się najlepiej?



Obecność w bezpłatnych wynikach wyszukiwania, czyli tzw. SEO sprawdzi się szczególnie w kilku branżach. Dotyczyć to może w pierwszej kolejności branży prawnej, która ze względu na uwarunkowania związane z etyką zawodową, nie mogą korzystać np. z linków sponsorowanych. Rozwiązaniem może być odpowiednia optymalizacja strony oraz nasycenie ją na tyle wartościowymi treściami, aby Google pozycjonował ją wysoko.



Z podobnym problemem zmaga się branża medyczna, która również w dużej mierze nie reklamuje swoich usług. Z tego względu SEO w tym przypadku będzie dobrym wyborem.

Na promocję w Google mogą również postawić firmy działające lokalnie czy świadczące usługi B2C. Te pierwsze bowiem często dysponują niewielkim budżetem na reklamę, a odpowiednie pozycjonowanie związane w szczególności z lokalizacją, może przynieść dobre efekty i często pokonać w tym względzie dużych ogólnopolskich graczy.



Podobnie sprawa wygląda w kwestii małych firm działających na rynku e-commerce. W przypadku branż, w których konkurencja jest duża, koszt reklamy PPC będzie wysoki i niekoniecznie da oczekiwane efekty. Lepiej zatem zainwestować w SEO.



Reklama w Google idealnie sprawdza się zarówno w przypadku większych, jak i mniejszych reklamodawców. Dla wielu branż jest lub może się stać podstawowym kanałem generowania leadów. Dla niektórych biznesów jest jedynym źródłem zwiększania przychodów.





Reklama w Google dla B2B czy B2C?



Marketing w wyszukiwarkach sprawdzi się zarówno w promowaniu działalności polegającej na sprzedaży pomiędzy firmami, jak i firmami a osobami fizycznymi. Pojedynczy użytkownik możne bowiem szukać poprzez Google pomysłu na wakacyjny urlop, ale także w polu jego zainteresowania będzie sprzęt biurowy do swojej firmy. Kluczowe w tym przypadku są zatem intencje użytkowników, których wyszukiwania mogą dotyczyć zarówno B2B oraz B2C.



Jak podaje serwis buisinnes2community, przeglądarki internetowe generują trzykrotnie większy ruch niż social media. Do tego leady kosztują średnio o 61 procent mniej w stosunku do e-mail marketingu. Badanie wskazuje również, że aż 93 procent nowych doświadczeń z marką pochodzi właśnie z przeglądarki.



Dane mówią same za siebie